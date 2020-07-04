Коронавирусом в мире заразились почти 11,2 млн человек: статистика по COVID-19 на 4 июля. Постоянно обновляется

Коронавирусом (COVID-19) в мире заразились почти 11,2 млн человек. При этом почти 530 тыс. пациентов скончались и 6,3 млн побороли болезнь.

За минувшие сутки, 3 июля, больше всего новых случаев инфицирования зарегистрировали в США – 55 тысяч, Бразилия – 42 тысячи и Индия – 23 тысячи.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразились 46 763 человека. Умерли 1212 пациентов, выздоровели – 20 558.

Странами-лидерами по количеству зараженных смертей остаются США (132 тысячи), Бразилия (63 тысячи) и Великобритания (44 тысячи).

Индия заявила о готовности запустить вакцину от COVID-19 в августе.

Главное за 4 июля:

08:31 – В ВОЗ заявили, что второй волны COVID-19 может не быть.

07:55 – За время пандемии на предприятиях "Укроборонпрома" коронавирусом заразились 124 сотрудника. Из всех заболевших 79 человек уже выздоровели, остальные продолжают борьбу с недугом.

01:56 – Еще 25 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, общее число умерших в столице РФ достигло 3929 человек.

00:43 – Министерство здравоохранения обновило список стран "красной зоны", где зафиксированы существенные темпы распространения COVID-19. Украина остается в этом перечне.