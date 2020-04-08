Виноваты не баптисты: раскрылись неожиданные детали вспышки коронавируса на Днепропетровщине

В Днепропетровской области в городе Першотравенск коронавирусом заразилось около 20 слушателей библейской школы харизматической церкви "Новое поколение".

Губернатор этой области Святослав Олейник ошибочно обвинил представителей баптистской церкви, однако в Союзе баптистов Украины эту информацию опровергли, заявив, что в этом городе вообще нет баптистской общины.

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На самом деле вирус подхватили сторонники харизматичной церкви "Новое поколение" (ее основателем является Алексей Ледяев).

Как рассказали OBOZREVATEL в исполкоме городского совета Першотравенска, эта школа работала тут с 10 февраля. "Когда объявили карантин, то мы им направили предписание, чтобы они прекратили свою работу. Они нам ответили, что занятия прекращены, и все разъехались по домам. Там были не только украинцы, но и представители России, Литвы, Латвии.

На сайте школы "Нового поколения" до сих пор приглашают на занятия

А теперь выяснилось, что занятия не прекращались. Из 21 случаев заражения коронавирусом большая часть – участники этой школы, украинцы", – говорят OBOZREVATEL в департаменте коммуникаций.

В самой школе "Новое поколение" уверяют, что занятий не проводили, а ученики просто остались в этом городе.

"Как только объявили карантин, все наши школы ушли в онлайн, люди из других городов и стран разъехались. Не работала и школа в Першотравенске. Почему некоторые люди остались в городе, мы не знаем. Может, заплатили за жилье и сидели ждали, когда карантин закончится. Сначала же говорили, что он до 4 апреля будет, потом продлили. Мы не знаем. Но все мы работаем через интернет", – заверили OBOZREVATEL в Киевской школе "Нового поколения".

Все ученики школы сейчас находятся в инфекционной больнице, их состояние легкое и средней тяжести.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в городе Першотравенск Днепропетровской области произошла резкая вспышка коронавируса из-за собрания баптистов, на которое съехалось несколько сотен человек из разных городов и стран.

Об этом заявил председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олийнык, передает пресс-служба ведомства. Заболели за 2 дня более 20 человек

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