Коронавирусом можно заразиться в домашних условиях через еду и воду, хотя вероятность довольно низкая.

Об этом предупредил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире российского "Пятого канала".

Ученый порекомендовал использовать кипяченую воду, мыть фрукты и овощи и проводить термическую обработку продуктов питания, чтобы свести риск к нулю.

Коронавирусом можно заразиться дома: чего нужно опасаться reporter-ua.com

Специалист при этом подчеркнул, что опасность заразиться коронавирусом таким способом низкая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Нидерландов обнаружили, что коронавирус поражает клетки кишечника и активно там размножается, а также передается фекально-оральным путем.