Коронавирусом можно заразиться дома: чего нужно опасаться

Ирина Кулинич Общество 07:47, 6.05.2020 Обновлено: 09:11, 6.05.2020

Коронавирусом можно заразиться в домашних условиях через еду и воду, хотя вероятность довольно низкая.

Об этом предупредил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире российского "Пятого канала".

Ученый порекомендовал использовать кипяченую воду, мыть фрукты и овощи и проводить термическую обработку продуктов питания, чтобы свести риск к нулю.

Коронавирусом можно заразиться дома: чего нужно опасаться
reporter-ua.com

Специалист при этом подчеркнул, что опасность заразиться коронавирусом таким способом низкая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Нидерландов обнаружили, что коронавирус поражает клетки кишечника и активно там размножается, а также передается фекально-оральным путем.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Месть за разоблачение Баума? Блогер Давиденко заявил о масштабной кибератаке

Карантин в Украине затянется до конца года: OBOZREVATEL выяснил, когда откроют метро и разрешат работать

Несуществующий "фонд при президенте"? Отчет Тимошенко вызвал еще больше вопросов о "гуманитарке"

Жена Тищенко нарушила карантин, открыв магазин косметики: опубликованы кадры

Шмыгаль заявил, что карантин в Украине могут продлить после 22 мая