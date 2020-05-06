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6 мая • обновлено в 09:51
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Коронавирусом можно заразиться дома: чего нужно опасаться

17.4т
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Коронавирусом можно заразиться в домашних условиях через еду и воду, хотя вероятность довольно низкая.

Об этом предупредил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире российского "Пятого канала".

Ученый порекомендовал использовать кипяченую воду, мыть фрукты и овощи и проводить термическую обработку продуктов питания, чтобы свести риск к нулю.

Коронавирусом можно заразиться дома: чего нужно опасаться

Коронавирусом можно заразиться дома: чего нужно опасаться

reporter-ua.com

Специалист при этом подчеркнул, что опасность заразиться коронавирусом таким способом низкая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Нидерландов обнаружили, что коронавирус поражает клетки кишечника и активно там размножается, а также передается фекально-оральным путем.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Тег
вирус
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