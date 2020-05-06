Коронавирусом можно заразиться в домашних условиях через еду и воду, хотя вероятность довольно низкая.
Об этом предупредил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире российского "Пятого канала".
Ученый порекомендовал использовать кипяченую воду, мыть фрукты и овощи и проводить термическую обработку продуктов питания, чтобы свести риск к нулю.
Коронавирусом можно заразиться дома: чего нужно опасаться
reporter-ua.com
Специалист при этом подчеркнул, что опасность заразиться коронавирусом таким способом низкая.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Нидерландов обнаружили, что коронавирус поражает клетки кишечника и активно там размножается, а также передается фекально-оральным путем.
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