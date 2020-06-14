Курение кальяна даже при использовании сменных персональных мундштуков опасно в плане передачи COVID-19.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Она назвала кальян опасным развлечением, "ничем не лучше сигарет".

"В контексте пандемии следует напомнить, что кроме герпеса, туберкулеза, гепатита А и другого хлама через кальян можно еще и заболеть на COVID-19...

Одноразовые мундштуки, которые предлагают в кальянных барах – не более чем обман в безопасности защиты от инфекции. А ведь есть еще трубки и резервуары с водой, где могут накапливаться патогены. Даже если их тщательно дезинфицировать после каждого из гостей бара, курильщики кальяна "шерят" микробы со всеми, с кем раскуривают его. Особенно, когда вкусно выдыхают кальянный дым в воздух", – написала Супрун.

Она напомнила, что в Германии была зафиксирована вспышка 36 случаев COVID-19, которую связывают с курением кальяна в баре.

Кроме того, дым кальяна, как и курение обычных или электронных сигарет, делает дыхательные пути более уязвимыми к респираторным инфекциям и ухудшает течение заболевания.

"На сайте в поддержку Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака рекомендуют полностью запретить использование кальянов во всех общественных заведениях типа кафе, баров, ресторанов без исключений, даже при условии индивидуального использования мундштуков и шлангов", – отметила Супрун.

Напомним, ранее Национальный институт здоровья США заявил, что кальяны представляют собой отличный резервуар для хранения и передачи коронавируса.

Супрун раскрыла опасность курения кальянов в разгар COVID-19

Супрун раскрыла опасность курения кальянов в разгар COVID-19

Супрун раскрыла опасность курения кальянов в разгар COVID-19

Супрун раскрыла опасность курения кальянов в разгар COVID-19

Супрун раскрыла опасность курения кальянов в разгар COVID-19

Как сообщал OBOZREVATEL, в Червонограде Львовской области толпа штурмовала секонд-хенд, игнорируя противоэпидемические меры во время карантина. Многие не соблюдали социальную дистанцию, периодически толкали друг друга в очереди, а некоторые были даже без масок.