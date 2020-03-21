Коронавирусом может заболеть 22 млн украинцев: НАНУ дал тревожный прогноз

При низком уровне противоэпидемических и профилактических мероприятий в Украине коронавирусом рискует заболеть более 22 миллионов человек.

Как передает пресс-служба КГГА, с таким прогнозом выступила Национальная академия наук Украины, учитывая увеличение количества инфицированных в Киеве и других городах, а также "активные миграционные процессы".

При этом в открытом доступе данных прогнозов НАН Украины нет.

Отметим, всего коронавирусом в мире заболели более 300 тысяч человек, из них 32 тысячи были выявлены за 21 марта. Пандемия унесла жизни почти 13 тысяч заболевших.

Коронавирус атакует Украину соцсети

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на вечер 21 марта в Украине обнаружено 47 заболевших коронавирусом. Больше половины из них – в Черновицкой области.

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