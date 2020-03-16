Коронавирусом больны 8 украинцев: МИД озвучил свежие данные

Шесть украинцев, находящихся за рубежом, получают лечение от коронавируса Covid-19, еще пятеро уже выздоровели.

Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщила в Facebook пресс-служба Министерства иностранных дел.

"По состоянию на 23 часа 15 марта по двое граждан Украины лечатся в Германии и Италии. Также по одному украинцу находится под наблюдением медиков в Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах", – рассказали дипломаты.

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По данным МИД, за время распространения вируса всего эвакуировали 170 украинских граждан из Китая, круизного лайнера "Grand Princess" и Италии.

Напомним, в Украине коронавирус диагностировали у 2 граждан в Черновцах. Жертвами пандемии стали две женщины – 71-летняя жительница Радомышля на Житомирщине и 65-летняя Раиса Малышева, пребывавшая в Италии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта коронавирус заподозрили в семи областях Украины.

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