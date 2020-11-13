Ну що, тепер я можу вже спокійно і виважено розповісти про свій досвід боротьби з COVID-19

Мене виписали, мені краще і тому цей пост не про те, як мені погано, а про те, як все відбувалось і з якими викликами я зіштовхнувся.

Перше на чому хочу наголосити, це те, що в мене немає жодних хронічних захворювань, я вже 20 років не хворів на бронхіт, жодних алергій ітд ітп. Завжди вважав себе мега здоровим сильним і всі хвороби завжди переживав на ногах з думкою "ай пройде завтра" А про КОВІД взагалі думав, що його не помічу. Не тут то було....

На перший день я одразу відчув нехарактерний для себе головний біль у скронях та температуру і слабкість. Температура 37,3 і не підіймалась вище протягом 5 днів, а потім взагалі зникла.

Три дні я намагався додзвонитись до сімейного лікаря, на третій вийшло на що він мені сказав ....ну пийте більше, відпочивайте. Я спитав: "так мені погано, напевно як і всім, а коли трубити тривогу?" Він сказав ну там дихати буде важко, чи слабкість сильна чи температура висока і не збивається. До речі, як виявилось сімейного лікаря в мене вже не було, бо старий звільнився ну і мене ніхто не попередив. А на питання, коли викликати швидку мені сказали: ну вона може покатати по Києву і привезти додому)))))))

А як же я потрапив до лікарні... ну я, як всі, говорив зі знайомим, мене там хто жалів, хто лікував телефоном...., а один сказав: а ти КТ легень робив? На що я відповів що ні, не робив і записатись не можу, тоді мені знайомий допоміг на наступний день зробити КТ, думаю що не завадить, для свого спокою зроблю. У цей же день коли зробив, мені ввечері стало погано, реально погано, навіть дружину попросив, що приходила до мене в ночі перевіряла як я там. Не дасть збрехати, жаліюсь я рідко.

На ранок поїхав за результатами КТ, але вже відчуваю, що важко дихати й нервовий стан так собі, і тут.....понєслась....40% ураження, вірусна і бактеріальна двостороння пневмонія. І тут я вирішив, що напевно треба панікувати....через 2 години я вже був у інфекційному......мені пощастило...були ще місця. До речі, в приватних, чи не беруть з КОВІД, ЧИ ЧЕРГА ТИЖНЕВА, ЧИ ВАРТІСТЬ 100+ТИС.

Ліки треба було купувати самому, ну і фіг з ним, але знайти їх реально виявилось важко, особливо антибіотики та антикоагулянти (для розрідження крові) Дякуючи друзям в 11 аптеці вони купили все по списку.

Далі 11 днів крапельниць з ранку до вечора, антибіотиків, уколів, аналізів ітд. Лікарі дійсно молодці, навіть на моє прохання прописати сильніший і кращий антибіотик — сказали, що не вбивай організм, ти молодий, якщо справиться цей, то і добре — ні, пропишемо щось сильніше.

Важко, тому що, по-перше, ніхто з лікарів навіть не знає, краще тобі чи гірше і чого чекати, і ти звісно нервуєшся через це, по-друге, ніхто нічого не скаже, лікаря бачиш 3 хвилини на добу, весь час тебе лікують, а як сам ти не розумієш, я думаю, що і вони не розуміють!

Але в ніякому разі не нарікаю на лікарів, а навпаки, кажу в яких вони умовах працюють, НЕ ІСНУЄ ЩЕ ЛІКАРІВ, ЯКІ ЗНАЮТЬ, ЯК ЕФЕКТИВНО БОРОТИСЬ З КОВІД, ні в Італії, ні в Іспанії, ні в США, а ще й з такою завантаженістю.

Швидкі всю ніч їздять, за дверима чуєш, як постійно когось возять і привозять і відправляють в реанімацію, повірте в таких умовах мозок не ваш друг.... реально ситуація, в якій опинилась медицина....як у фільмах катастрофах.

А ДО ЧОГО Я ЦЕ ВСЕ РОЗПОВІВ?

Ну по перше — якщо молодий, супергерой як я.....не випендрюватись, і розуміти, що ця болячка не обирає, і звалити може і здорового сильного і гарного, тому реально треба дуже серйозно віднестись до цього.

По-друге - "хейтерам медиків" та "наші медікі совкові" - вони реально роблять все, що можуть, ви зрозумійте!, вони роблять все, проте ніхто ще не знає як краще, не існує якихось там супер ліків і методик, а кожен їх хворий як унікальний випадок, і кожного вони лікують індивідуально, з урахуванням всієї навантаженості.

По-третє - карантин вихідного дня......так я теж працюю, і в сфері послуг.....ЯКИЙ НАХРЕН ВИХІДНОГО ДНЯ! Реально ТРЕБА ПОВНІСТЮ ВВЕСТИ КАРАНТИН НА 3 ТИЖНІ. 15% хворих такі як я! І скоро навіть їх не врятують!