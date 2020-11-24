Коронавирусом в Украине заразились еще более 12 тысяч человек: статистика в областях на 24 ноября

Марина Лисничук Общество 08:13, 24.11.2020 Обновлено: 09:15, 24.11.2020

В Украине за последние сутки выявили еще 12 287 заражений коронавирусом. По состоянию на утро 24 ноября общее количество подтвержденных случаев инфекции достигло 647 976.

От COVID-19 в стране умерли 11 263 человека (+188), а 299 358 (+8298) смогли преодолеть болезнь. Актуальные данные предоставили министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, а также сайт СНБО.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве и области – 1422 и 1089 соответственно, в Днепропетровской области – 952, Одесской – 865 и Запорожской – 800.

Коронавирусом заболели еще 12 287 украинцев
Facebook Максима Степанова

В настоящее время количество заболеваний COVID-19 в регионах Украины составляет:

  • г. Киев – 61 640 случаев;

  • Винницкая область – 15 658 случаев;

  • Волынская область – 22 221 случай;

  • Днепропетровская область – 30 606 случаев;

  • Донецкая область – 20 498 случаев;

  • Житомирская область – 27 157 случаев;

  • Закарпатская область – 21 903 случая;

  • Запорожская область – 25 242 случая;

  • Ивано-Франковская область – 32 826 случаев;

  • Киевская область – 32 301 случай;

  • Кировоградская область – 4455 случаев;

  • Луганская область – 5719 случаев;

  • Львовская область – 42 050 случаев;

  • Николаевская область – 15 745 случаев;

  • Одесская область – 38 766 случаев;

  • Полтавская область – 19 143 случая;

  • Ривненская область – 28 461 случай;

  • Сумская область – 23 896 случаев;

  • Тернопольская область – 26 051 случай;

  • Харьковская область – 51992 случаи;

  • Херсонская область – 8869 случаев;

  • Хмельницкая область – 26 624 случая;

  • Черкасская область – 19 038 случаев;

  • Черновицкая область – 31 710 случаев;

  • Черниговская область – 15 405 случаев.

Напомним: в официальной статистике отсутствуют данные о ситуации с заражением коронавирусом населения временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

По словам Степанова, за минувшие сутки COVID-19 заболели 533 ребенка и 570 медработников. А в медучреждения страны были госпитализированы еще 1403 пациента с этим диагнозом.

В то же время лаборатории провели 61 567 тестирований на выявление коронавирусной инфекции: 35 425 методом ПЦР и 26142 – ИФА. В целом же с начала пандемии в стране было осуществлено 4 279 025 ПЦР-тестирований.

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