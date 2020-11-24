Коронавирусом в Украине заразились еще более 12 тысяч человек: статистика в областях на 24 ноября

В Украине за последние сутки выявили еще 12 287 заражений коронавирусом. По состоянию на утро 24 ноября общее количество подтвержденных случаев инфекции достигло 647 976.

От COVID-19 в стране умерли 11 263 человека (+188), а 299 358 (+8298) смогли преодолеть болезнь. Актуальные данные предоставили министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, а также сайт СНБО.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве и области – 1422 и 1089 соответственно, в Днепропетровской области – 952, Одесской – 865 и Запорожской – 800.

Коронавирусом заболели еще 12 287 украинцев Facebook Максима Степанова

В настоящее время количество заболеваний COVID-19 в регионах Украины составляет:

г. Киев – 61 640 случаев;

Винницкая область – 15 658 случаев;

Волынская область – 22 221 случай;

Днепропетровская область – 30 606 случаев;

Донецкая область – 20 498 случаев;

Житомирская область – 27 157 случаев;

Закарпатская область – 21 903 случая;

Запорожская область – 25 242 случая;

Ивано-Франковская область – 32 826 случаев;

Киевская область – 32 301 случай;

Кировоградская область – 4455 случаев;

Луганская область – 5719 случаев;

Львовская область – 42 050 случаев;

Николаевская область – 15 745 случаев;

Одесская область – 38 766 случаев;

Полтавская область – 19 143 случая;

Ривненская область – 28 461 случай;

Сумская область – 23 896 случаев;

Тернопольская область – 26 051 случай;

Харьковская область – 51992 случаи;

Херсонская область – 8869 случаев;

Хмельницкая область – 26 624 случая;

Черкасская область – 19 038 случаев;

Черновицкая область – 31 710 случаев;

Черниговская область – 15 405 случаев.

Напомним: в официальной статистике отсутствуют данные о ситуации с заражением коронавирусом населения временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

По словам Степанова, за минувшие сутки COVID-19 заболели 533 ребенка и 570 медработников. А в медучреждения страны были госпитализированы еще 1403 пациента с этим диагнозом.

В то же время лаборатории провели 61 567 тестирований на выявление коронавирусной инфекции: 35 425 методом ПЦР и 26142 – ИФА. В целом же с начала пандемии в стране было осуществлено 4 279 025 ПЦР-тестирований.

Как сообщал OBOZREVATEL:

накануне в Луганской области было подтверждено всего лишь 13 новых случаев коронавируса. Этот показатель стал почти в 100 раз меньшим, чем Киева (1212 случаев за сутки 22 ноября).

Анестезиолог Андрей Аносов рассказал, что в одном из самых отдаленных горных районов Черновцов больными коронавирусом заполнены даже детские отделения больницы. Из-за большого количества пациентов техника в медучреждении не справляется.

Народный депутат от фракции "Слуга народа", представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан сказал, что правительство введет полный локдаун в Украине, если другие меры не помогут остановить рост заболеваемости COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, что в Украине локдаун возможен в случае коллапса медицинской системы.

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