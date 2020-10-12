Главврач медцентра: коронавирус вызывает болезни на 10 лет раньше и истощает организм, как химия

Перенесенный коронавирус может ускорить болезненные процессы в организме человека, которые могли бы выстрелить только лет через 10. COVID-19 запускает системное воспаление, истощает организм и дает сбой. Сейчас в разы тяжелее пациенты, чем были раньше.

Как правильно восстановиться после болезни, чего категорически нельзя делать и кто теперь в группе риска – в интервью OBOZREVATEL рассказал главный врач медицинского центра "Биокурс" Тарас Жиравецкий.

– Многие после перенесенного коронавируса жалуются на неприятие некоторых продуктов, особенно мясных. В чем проблема?

– Обоняние исчезает из-за изменений в центрально-нервной системе. Возможно, со вкусом та же история. Действительно, еда у некоторых становится похожа на солому, ничего не чувствуется. Остаточные явления после сильного воспаления легких могут наблюдаться до месяца. А их работа отражается на общем состоянии человека. Пневмонию за 3-5 дней еще никто не вылечил. В среднем этот процесс занимает 2-3 недели.

– Вы писали, что теперь в зоне риска астматики и аллергики.

– Заметил такую тенденцию. У меня есть пациент с высоким уровнем иммуноглобулина Ig-E (его повышение в организме свидетельствует об аллергических реакциях. – Ред.) – 1200 (норма 0-100. – Ред.) В 43 года у него 80% поражения легких. Причем у него было относительно стабильное состояние, без высоких лихорадок, лечился дома, было все хорошо. Но сделал КТ где-то на девятый-десятый день, а там 80% поражения. Если анализ на иммуноглобулин Ig-E и у пациента зашкаливает – понимаем, что это группа риска.

Вторая группа – люди с метаболическим синдромом, у которых нарушен обмен веществ. Проще говоря, это – избыток веса, нарушения обмена холестерина с атеросклерозом. А это подагра, сахарный диабет или предрасположенность к скачкам сахара.

– Многие пациенты жалуются, что перенесенный COVID-19 потянул за собой сердечные осложнения.

– Он может спровоцировать проблему, которая возможно, выстрелила бы через лет 5-10. У одного пациента, 50 лет, коронавирус спровоцировал коронарит (воспаление стенок коронарных артерий сердца. – Ред.) Сделали стентирование одной артерии и заменили клапан. Хотя он сам врач, ведет здоровый образ жизни и достаточно хорошо питается.

В общем коронавирус запускает системное воспаление, истощает организм и дает сбой, который выскакивает позже. У кого была начальная почечная недостаточность – она перейдет в худшую, кто имел проблемы с печенью – они ухудшатся, с гипертонией – увеличится риск инсульта. Коронавирус увеличивает риски всего.

– Интересна тенденция, когда в коллективах или семьях болеют двое-трое, а остальные не заражаются. Почему так?

– До сих пор непонятно, каким образом все происходит. Я вот тоже переболел весной, дети в легкой форме, а жена не заразилась. Через несколько месяцев у меня и у детей были антитела, а у нее нет. Через месяц заболели ее родители и жена заразилась уже от них с классикой всех симптомов, в том числе и с изменением вкуса. Тоже непонятно почему так.

Вторая тенденция – сейчас в разы тяжелее пациенты, чем были раньше. Многие переносят коронавирус в тяжелой форме.

– Кстати, бессимптомные пациенты существуют?

– Симптомы всегда есть. Это заложенность носа, температура 37,2, кашель, сильная усталость, головная боль. У молодежи коронавирус действительно может протекать легче. А вот старшие, даже после 30-35 лет, почувствуют его хотя бы на уровне ОРВИ.

– Количество больных в Украине растет, но смертность при этом не так уж и высока, если сравнить ее с весенним сценарием в Италии.

– Более-менее научились лечить. Грипп как обычно лечили – сначала легкий антибиотик два-три дня, не помогает – дают посложнее. Сейчас при сложном состоянии сразу дают мощный антибиотик. Кстати, мы когда-то его назначали при простатите. Еще одна штука, пациенты, у которых до коронавируса были воспаления желудка, двенадцатиперстной, этими мощными антибиотиками вероятнее всего за десять дней пролечили эту бактерию. У них может стабилизироваться кислотность, улучшение состояния могут получить те, у кого был синдром раздраженного кишечника.

– Когда можно возвращаться к привычному образу жизни? Спортзалы, бассейны, другая физическая активность?

– "Зожникам", кто любит бегать, плавать, в первый месяц я бы посоветовал сидеть дома. Объясняю пациентам: представьте себе, что вы прошли курс химиотерапии. Вот такое состояние после перенесенного коронавируса. У нас во Львове была трагедия: девушка 19 лет после COVID-19 пошла в спортзал, дала нагрузки, получила 40 температуру, менингит и умерла. Мама кардиолог, папа – сосудистый хирург.

Поэтому я бы посоветовал людям, которые вели активный физический образ жизни, месяц посидеть на восстановлении, хорошо питаться и не истощать организм. Витамины важны, но это не панацея. Они лишь катализируют обменные процессы в организме.

Если принимать много витамина С – могут активизироваться камни в почках. Если у кого-то гастродуоденит (воспаление слизистой оболочки желудка, которое переходит на слизистые оболочки двенадцатиперстной кишки. – Ред.) или энтероколит (одновременное воспаление тонкой и толстой кишки. – Ред.), то сколько бы вы витаминов не выпили, не будут столь эффективны.

Больше о коронавирусной болезни читайте на странице врача в Facebook.