Коронавирус заподозрили в шести областях Украины: свежие данные

В Украине, по состоянию на утро 15 марта, коронавирус заподозрили уже в шести областях. В то же время очевидцы в список таких пациентов отнесли даже бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка, которого заметили в медицинской маске и в обессиленном состоянии у киевской клиники "Борис".

Оперативную же информацию о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 на территории нашей страны сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Коронавирус заподозрили в шести областях Украины

Сколько людей в Украине заболели коронавирусом

Сейчас в Украине зарегистрировано три лабораторно подтвержденных случаях заболевания коронавирусом. В частности, два в Черновицкой области и один в Житомирской, который стал смертельным.

Сколько подозрений коронавируса сейчас в Украине

Отмечается, что всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 79 сообщений о подозрении на COVID-19: 3 случая подтверждены лабораторно, 64 – негативные, то есть коронавируса нет.

В течение дня 14 марта в Центр поступило 12 сообщений о подозрении на наличие у пациентов COVID-19. В частности, по одному из Черкасской, Волынской, Киевской и Тернопольской областей, три – из Ровенской и 5 из Черновицкой области.

При этом с начала года вирусологический референс-лаборатория ЦОЗ протестовала около 500 образцов на новую коронавирусную инфекцию.

Тогда как в мире зарегистрировано 156 400 случаев заболевания COVID-19, из них 73968 (47,3%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 75 405 случаев в 134 странах, территориях или регионах.

СМС от Минздрава

Что делать, если у вас появились симптомы коронавируса

При наличии подозрения на COVID-2019 необходимо вызвать скорую помощь и изолировать себя от окружающих. Если вы стали свидетелем злоупотреблений со стороны медиков, обратитесь на горячую линию Министерства здравоохранения по телефону 0-800-505-201.

В связи с вероятностью распространения COVID-19 Минздрав Украины рекомендует:

по возможности оставаться дома;

мыть/дезинфицировать руки и ограничить контакты;

в случае плохого самочувствия – обратиться к врачу.

"Рекомендуется воздержаться от поездок за границу. Транспорт внутри страны работает в штатном режиме. Укрпочта доставляет пенсии и денежные выплаты по обычному графику", – говорится в сообщении Минздрава, которые сейчас присылаются украинцам в СМС.

Как сообщал OBOZREVATEL, меры по противодействию коронавирусу COVID-2019 в Украине могут стать еще более жесткими в связи с распространением заболевания. В ближайшие дни больницы и аптеки страны обеспечат масками и антисептиками, а спекулянтов будут наказывать.

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