В Полтаве от коронавируса умер военный врач

Бывший военнослужащий 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, полтавский врач Виталий Нетребовский умер из-за COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба бригады на своей странице в Facebook. Он зарекомендовал себя как отличный профессионал и помог многим бойцам на передовой.

"Многие из тех, кто служит в нашей бригаде, знают его добропорядочным и искренним человеком", – говорится в сообщении.

Умер Виталий от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.

"... Но до самого конца помогал больным и боролся за каждую жизнь, как в свое время делал на передовой", – подчеркнули его побратимы, выразив искренние соболезнования семье врача.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Днепре от осложнений, вызванных коронавирусом (COVID-19), в возрасте 59 лет умер главный врач городской детской клинической больницы №6 Виктор Слатвицкий. Глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко добавил, что главврач умер 9 ноября, он лечился дома и поздно обратился за госпитализацией.