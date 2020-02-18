Ситуация с коронавирусом продолжает оставаться топ темой всех мировых СМИ. Китай ввел в Ухань – эпицентр эпидемии – 2 тысячи военных медиков. Зараза ширится, никакие границы ей не помеха, и главная общая задача сейчас – ограничить ее распространение всеми возможными способами. Страны с высоким уровнем медицины предпринимают беспрецедентные меры безопасности, чтобы эвакуировать своих граждан, оказавшихся в зоне бесчинства вируса. Но у них есть возможность не просто вернуть своих граждан, но при этом на всей протяженности долгого пути домой не допустить их контактов с другими людьми, в том числе – с экипажами самолетов. Все помнят кадры с летчиками в костюмах химзащиты в кабине австралийского самолета?

Но это – у них. А как у нас? А у нас пока коронавируса нет. Примем это за истину, ведь и систем для его выявления и диагностики тоже пока в Украине нет!

Есть ли возможность эвакуировать несколько десятков украинцев из Китая гарантированно безопасно? Нет. Но зато есть патриотично настроенная авиакомпания, которая в обыденной жизни возит обычных пассажиров обычным гражданскими самолетами. Есть, конечно, и другие авиакомпании в Украине, но, очевидно, "менее патриотичные", потому что отказались лететь за украинцами в Китай. И это очевидно – ни один коммерческий перевозчик в Украине не может обеспечить безопасность своих пассажиров, экипажей и всех, кто потенциально подвергается угрозе заражения во время и после такого перелета. И это не несколько десятков людей. Это, фактически, все население страны.

Громада во Львовской области вышла на митинг протиста против размещения украинцев, прилетающих из Китая, на карантин якобы в одном из санаториев региона… Все авиакомпании Украины прекратили полеты в Китай. Китай максимально ограничил полеты в свои аэропорты для авиакомпаний всех стран мира, и неизвестно, смогут ли вылететь те борты, который сейчас находятся там… Но ничего! Мы же смелые. И вот в плане полетов появляется рейс SPQ7301 с пунктом отправления – КВР (Киев, "Борисполь") и пунктом назначения – Ухань. И ничего, что самолет среднемагистральный. И ничего, что по пути и туда и обратно ему предстоит сделать несколько промежуточных посадок, а значит – экипажу нужно будет контактировать с обслуживающим персоналом этих аэродромов.

А все ли понимают, что такое самолет в полете? Это – герметичная капсула, внутри которой постоянно циркулирует воздух. Что абсолютно безопасно для обычных полетов с обычными пассажирами, но зато одного зараженного коронавирусом на борту хватит на всех… Средств эффективной защиты на рейсе SPQ7301 нет и быть не может. Как уже сказано выше - их нет ни у одной из украинских коммерческих авиакомпаний.

Для выполнения рейса такой протяженности и временной длительности нужно как минимум три экипажа… Это почти два десятка людей, сотрудников авиакомпании. Вот интересно – а как работодатель (организатор полета) их мотивировал? Тем, что они – это "Одна Семья"? Сложно представить себе, что люди в здравом уме, с семьями, детьми, родителями, согласились спокойно на эту, если называть вещи своими именами, авантюру… И счастливы от возможности проявить свой "патриотизм" и спасти из очага инфекции соотечественников.

Трудно даже представить себе, как "счастливы" сотрудники аэропорта "Борисполь", которым предстоит встреча пассажиров из Уханя, сотрудники обслуживающих компаний и все те сотни людей, которые задействованы в процессе обслуживания рейсов.

Показательно, что Министерство инфраструктуры Украины, которое, согласно решению Кабмина, выступает распорядителем средств (4, 5 млн. грн.) на эвакуацию, и в подчинении которого находятся главные воздушные ворота страны – никак не комментирует происходящее. Сайт МИУ вообще "не знает" слов "коронавирус" или "Ухань". Остается только догадываться – так происходит по причине уже ставшей притчей во языцех некомпетентности его руководства или же вследствие закономерных опасений относительно последствий этой акции…

И это при том, что в личных аккаунтах в соцсетях министр комментирует, простите за каламбур, любой "чих" в стране.

Наверное, вся страна должна быть счастлива, что несколько десятков украинцев из Китая вернутся на Родину. На самом деле это вопрос национального достоинства - эвакуировать своих нужно. Только другой вопрос – как именно? Где военная авиация и санитарные борта, предусмотренные на случай подобных внештатных ситуаций за рубежом? Пусть все будет лишь бы как… Оказывается, просто нужно не думать, сколько сотен тысяч людей подвергнуться риску заражения… Нужно радоваться тому, что в Украине есть такая авиакомпания – Патриот… Следим за рейсом SPQ7301. Flightradar в помощь.

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