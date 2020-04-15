Коронавирус взялся за Харьков: статистика резко рванула

В Харьковской области на утро 15 апреля резко увеличилось количество заболевших коронавирусом COVID-19 – на 11 человек по сравнению с прошлым днем.

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Как сообщается на странице Министерства здравоохранения в Facebook, по состоянию на 9 утра 15 апреля количество больных в регионе составляет 25 человек. Вместе с тем, еще вчера, 14 апреля, лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 было 14.

Отметим, за прошедшие сутки в стране обнаружили 392 новых случаев заражения вирусом – всего на утро 15 апреля в Украине диагноз "коронавирус" установлен 3764 людям: 108 умерли, 143 вылечились.

Больше всего зараженных коронавирусом медики насчитали в Киеве, а также в Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Как сообщал глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов, за сутки заболеваемость коронавирусом в Украине выросла на 11%, что является антирекордом. В связи с этим говорить об отказе от карантина пока преждевременно.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский отметил, что, анализируя статистику больных в Украине, в последние дни можно отметить определенную стабилизацию. Вместе с тем, он предупредил, что пик эпидемии в Украине наступит в 20-х числах апреля.

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