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15 апреля • обновлено в 11:19
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Коронавирус взялся за Харьков: статистика резко рванула

5.3т
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В Харьковской области на утро 15 апреля резко увеличилось количество заболевших коронавирусом COVID-19 – на 11 человек по сравнению с прошлым днем.

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Как сообщается на странице Министерства здравоохранения в Facebook, по состоянию на 9 утра 15 апреля количество больных в регионе составляет 25 человек. Вместе с тем, еще вчера, 14 апреля, лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 было 14.

Отметим, за прошедшие сутки в стране обнаружили 392 новых случаев заражения вирусом – всего на утро 15 апреля в Украине диагноз "коронавирус" установлен 3764 людям: 108 умерли, 143 вылечились.

Коронавирус взялся за Харьков: статистика резко рванула

Больше всего зараженных коронавирусом медики насчитали в Киеве, а также в Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Как сообщал глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов, за сутки заболеваемость коронавирусом в Украине выросла на 11%, что является антирекордом. В связи с этим говорить об отказе от карантина пока преждевременно.

Коронавирус взялся за Харьков: статистика резко рванула

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский отметил, что, анализируя статистику больных в Украине, в последние дни можно отметить определенную стабилизацию. Вместе с тем, он предупредил, что пик эпидемии в Украине наступит в 20-х числах апреля.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина Харьков
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Комментарии
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Ya Neloh
Ya Neloh
"...рвонула"?! В заглавии! Господи, какие же грамотеи и патриотические знатоки мовы работают в этой помойке!
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1
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Это коронавирус спешит достойно встретить вместе с Кернесом день победобесия в Харькове.
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1
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Свавильный Николай, диагноз налицо----Радіо Свобода, Юлія Тимошенко, Цензор.НЕТ, Александр Евгеньевич Шилов, Олександр Турчинов, Газета Експрес, Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве, Фундація Петра Тронька, ZN.UA, Ліна Костенко, Darlen, LAMP.IM, Олег Пономар, Сова-рукодельница, Повернись живимand more
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0
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Свавильный Николай, дурачек к уевский.
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1
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3764.

    Вылечились: 143. Умерли: 108.

  • В мире заболели 2 миллиона человек, погибли – более 119 тысяч.

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