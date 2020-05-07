Коронавирус вспыхнул в новом регионе Украины: десятки заболевших

В Ривненской области произошла вспышка коронавируса COVID-19 – 37 новых случаев заражения.

Заболели пациенты в возрасте от 17 до 82 лет, сообщил в Facebook председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль.

"8 жителей из Ривне, 22 из Ривненского района (2 – пгт Клевань, 1 – пгт Квасилов, 19 – село Зоря), 1 из Гощанского района (село Подоляны), 1 из Сарны, 2 из Корецкого района (село Свитанок), 1 из Вараша, 2 с Здолбуновского района", – рассказал чиновник.

COVID-19 в Украине

Всего в Ривненской области инфекцию подхватили 832 человека, 19 пациентов умерли от осложнений COVID-19, выздоровели – 124.

"Больницы на Ровенщине заполнены COVID-больными на 20%. В области дефицита мест для больных коронавирусом нет", – добавил Коваль.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 7 мая в Украине количество больных превысило 13 тысяч.

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