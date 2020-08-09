COVID-19 – парадоксальная болезнь: врач разоблачил миф о людях в зоне риска

Около 20% инфицированных переносят COVID-19 в тяжелой форме, около 10% случаев являются летальными.

Об этом в интервью ТСН сообщил кандидат медицинских наук, заведующий пульмонологического отделения Волынской областной клинической больницы Олег Яковенко. По его словам, в зоне повышенного риска могут оказаться люди разных возрастов.

"Все люди в зоне риска: от мала до велика. Вопрос, кто как перенесет. 80% зараженных переносят COVID-19 в легкой форме, а 20% – это те, кому не везет, из них 10% болеют с тяжелыми последствиями. Еще до 10% случаев заканчиваются трагически", – сказал он.

Врач назвал коронавирус "парадоксальным заболеванием". "Иногда течение [болезни] у старшего человека гораздо легче, чем в 30-ти или 40-летнего", – отметил Яковенко.

Он пояснил, что это может быть связано с генетикой, иммунным ответом организма. "Иммунная система по-разному реагирует на коронавирус", – сказал медик.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач Олег Яковенко также заявил, что инфицированный коронавирусом человек становится заразным за двое суток до проявления симптомов болезни.