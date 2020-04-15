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15 апреля • обновлено в 22:19
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Коронавирус возник из-за однополых браков? Глава УГКЦ раскритиковал Филарета

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Верующие люди ищут духовных ответов на причины происхождения коронавируса, но ответить на этот вопрос должны ученые.

Так в разговоре с шеф-редактором OBOZREVATEL Орест Сохар в эфире программы "Открытая Церковь" глава УГКЦ Блаженнейший Святослав (Шевчук) отреагировал на заявление главы УПЦ КП Филарета о том, что коронавирус появился через однополые браки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу в конца).

"Давайте о причинах коронавируса будем говорить отталкиваясь от научных данных. Сейчас есть две теории о его происхождении, одна из них говорит об искусственном происхождении, другая – о природных мутациях. Кто-то говорит, что это является следствием тех глобальных экологических изменений и от нашего небрежного отношения к окружающей среде", – говорит он.

О происхождении коронавируса должны говорить ученые, а не церковь

О происхождении коронавируса должны говорить ученые, а не церковь

По словам Блаженнейшего Святослава, сталкиваясь с такой большой бедой, как пандемия COVID-19, у людей возникает вопрос, почему так произошло: "И очевидно христиане ищут определенных духовных ответов на этот вопрос".

"Я не хочу комментировать ответов разных лиц, но хочу сказать, что, как христиане, мы не верим в карающего Бога. Он не является тем, кто использует болезни, страдания, смерть, чтобы бичевать человека", – зявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее почетный патриарх ПЦУ Филарет также заявил, что православные религиозные обряды, в частности причастие и крещение, не могут стать средством распространения коронавируса.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
УГКЦ церковь
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
кругом пи до рги.
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Общество

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