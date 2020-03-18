Коронавирус во Львове: Садовый рассказал, как живет город на карантине

Львов в условиях карантина из-за коронавируса перешел в режим максимальной готовности к чрезвычайным ситуациям.
Как живет город в условиях карантина, рассказал в эфире ObozTV мэр Львова Андрей Садовый.
По его словам, в центре города людей очень немного, закрыты рестораны, бары, кафе.
"Приятно, что много ресторанов начали продавать еду на вынос. Стоят очереди по два метра друг от друга, кофе можно купить, круассан. С каждым днем становится больше карантинного порядка", – отметил мэр.
Также мэр обратился к жителям города с рекомендацией лишний раз не выходить из дома. В первую очередь, это касается пожилых людей.
"Работает штаб, каждый день нарабатывают рекомендации. Есть четкий регламент относительно продуктовых магазинов, как себя люди должны вести, сколько людей может заходить в магазин. То же самое относительно аптек. Сейчас работаем по рынкам, потому что львовский рынок "Шувар" - один из крупнейших в Украине продуктовых рынков", – добавил Садовый.
Он отметил, что город перешел в режим максимальной готовности к чрезвычайным ситуациям.
"Общественный транспорт - это волнение для нас. Мы не можем его отменить, потому что город довольно большой, должны доезжать на работу люди", - сказал мэр.
rbc.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Верховная Рада Украины приняла закон, направленный на противодействие коронавирусу. Он предусматривает штрафы и уголовную ответственность за нарушение правил карантина.
Из-за объявленного общенационального карантина и ограничительных мер в связи с коронавирусом, метро Киева, Харькова и Днепра остановило работу, а наземный транспорт изменил правила движения. Кроме того, с 12:00 18 марта запрещается железнодорожное, авиа- и автобусное межгородское и межобластное сообщение.
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