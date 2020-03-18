Коронавирус во Львове: Садовый рассказал, как живет город на карантине

Львов в условиях карантина из-за коронавируса перешел в режим максимальной готовности к чрезвычайным ситуациям.

Как живет город в условиях карантина, рассказал в эфире ObozTV мэр Львова Андрей Садовый.

По его словам, в центре города людей очень немного, закрыты рестораны, бары, кафе.

"Приятно, что много ресторанов начали продавать еду на вынос. Стоят очереди по два метра друг от друга, кофе можно купить, круассан. С каждым днем становится больше карантинного порядка", – отметил мэр.

Также мэр обратился к жителям города с рекомендацией лишний раз не выходить из дома. В первую очередь, это касается пожилых людей.

"Работает штаб, каждый день нарабатывают рекомендации. Есть четкий регламент относительно продуктовых магазинов, как себя люди должны вести, сколько людей может заходить в магазин. То же самое относительно аптек. Сейчас работаем по рынкам, потому что львовский рынок "Шувар" - один из крупнейших в Украине продуктовых рынков", – добавил Садовый.

Он отметил, что город перешел в режим максимальной готовности к чрезвычайным ситуациям.

"Общественный транспорт - это волнение для нас. Мы не можем его отменить, потому что город довольно большой, должны доезжать на работу люди", - сказал мэр.

rbc.ua

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