Китайский коронавирус SARS-CoV-2 мутировал на два подтипа – L и S, сгенерировав около 149 точек мутации.

Об этом идет речь в научном исследовании, опубликованном на сайте журнала National Science Review.

Подтип L является более заразным и агрессивным штаммом вируса. Он чаще встречался на ранних этапах вспышки в Ухане, однако к началу января его частота снизилась.

Подтип S не такой опасный и более старый. По словам ученых, из-за относительно слабого влияния человека на этот подтип он может быть обнаружен у большего количества пациентов.

Коронавирус внезапно мутировал на два подтипа

При этом врачи обнаружили, что некоторые люди могут быть заражены обоими подтипами. Также авторы исследования предупредили, что нельзя исключать возможность и новых мутаций.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Бразилии пришли к выводу, что геном коронавируса COVID-2019, который был обнаружен у гражданина этой страны, отличается от китайского.

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