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5 марта • обновлено в 12:58
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Коронавирус внезапно мутировал на два подтипа

9.3т
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Китайский коронавирус SARS-CoV-2 мутировал на два подтипа – L и S, сгенерировав около 149 точек мутации.

Об этом идет речь в научном исследовании, опубликованном на сайте журнала National Science Review.

Подтип L является более заразным и агрессивным штаммом вируса. Он чаще встречался на ранних этапах вспышки в Ухане, однако к началу января его частота снизилась.

Подтип S не такой опасный и более старый. По словам ученых, из-за относительно слабого влияния человека на этот подтип он может быть обнаружен у большего количества пациентов.

Коронавирус внезапно мутировал на два подтипа

Коронавирус внезапно мутировал на два подтипа

При этом врачи обнаружили, что некоторые люди могут быть заражены обоими подтипами. Также авторы исследования предупредили, что нельзя исключать возможность и новых мутаций.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Бразилии пришли к выводу, что геном коронавируса COVID-2019, который был обнаружен у гражданина этой страны, отличается от китайского.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Китай
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