Вакцина не поможет вернуться к нормальной жизни весной 2021 года – ученые

Даже эффективная вакцина против COVID-19 не вернет жизнь людей в норму к весне 2021 года.

Такое мнение высказали эксперты Королевского научного общества (Великобритания), передает ВВС. Ученые пояснили, что после появление действенного препарата все равно потребуется время, чтобы прививки получило достаточное количество человек.

"Даже когда вакцина станет доступной, это не означает, что за месяц все пройдут вакцинацию, мы говорим о шести месяцах, девяти месяцах, годе", – отметил профессор Нилэй Шах из Имперского колледжа Лондона.

"Речь не идет о том, что жизнь вдруг вернется в норму в марте", – подчеркнул ученый.

По мнению экспертов, с началом внедрения вакцинации ограничения можно будет постепенно ослаблять. Процесс займет минимум год.

По оценкам ученых, проведение вакцинации от коронавируса будет проходить в 10 раз быстрее, чем иммунизация от гриппа. Для этого потребуется постоянная работа до 30 тыс. подготовленного персонала.

Доктор Фиона Калли из Имперского колледжа в свою очередь отметила, что вакцина "вселяет чувство большой надежды на потенциальное окончание пандемии".

"Но мы знаем, что история разработки вакцин полна ошибок", – подчеркнула она.

В вопросе о том, когда и что именно дадут вакцины, нужно проявлять "реализм", отметили ученые. Тем временем по всему миру уже разрабатывают более 200 потенциальных препаратов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине готовится 4-5 новых лекарств от коронавируса.