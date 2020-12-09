Стало известно о проблемах ВСУ с подготовкой к пандемии: волонтер показала фото изоляторов-палаток

Изоляторы Вооруженных сил Украины якобы не подготовлены для борьбы с пандемией COVID-19 по правилам, кроме того, кадрового резерва военных медиков не хватает.

Об этом заявила волонтер Наталья Воронкова, показав фото "карантинных" казарм и условий, в которых находятся военные. Об этом сообщило издание Depo.ua.

Волонтер отметила, что к командованию Медицинских сил ВСУ "есть очень много вопросов". По ее словам, в Вооруженных силах физически нет достаточного количества жилых помещений, которые обогреваются, для отдельных изоляторов и мест проживания здоровых людей.

"Подразделение из 200 человек, которому предоставляется помещение на 10 спальных комнат – это по 20 человек в каждой комнате. И если в одной кто-то заболел, распространение будет почти невозможно остановить. Людей невозможно отселить в другое здание, потому что его просто нет", – заявила Воронкова.

Она показала фото из с.Старычи Львовской области, которые ей прислал один из военных. На снимке видно, что кровати стоят вплотную друг к другу.

Казарма во время карантина Depo.ua

Военнослужащие также рассказали женщине, что все ходят в один душ, один туалет и одну столовую, включая людей, которые возвращается из отпуска и должны пройти обсервацию.

Волонтер заявила, что "сбросила информацию вверх (руководству)" и в тот же день "все командиры в Старычах уже бегали и искали человека, который сбросил мне эту фотографию". В результате его уволили якобы по состоянию здоровья.

Воронкова также заявила, что в этой же воинской части на стенах в казармах есть плесень.

Плесень в помещениях с кроватями Depo.ua

В зоне ООС ситуация еще более сложная. Волонтер показала фото изолятора, который по факту является палаткой с буржуйкой.

Изолятор в зоне ООС Depo.ua

Изолятор внутри Depo.ua

Изолятор внутри Depo.ua

"Внутри палатки, на мокрой земле – строительные поддоны и на поддонах – раскладушки. Холод и сырой воздух, сквозняки. Конечно, это непригодные условия для больных COVID-19 с воспалением легких", – отметила волонтер.

Добавим, за 8 декабря коронавирусом в Вооруженных силах заразились еще 111 военнослужащих. Также был зарегистрирован 30-й летальный случай от COVID-19. Активных больных среди военных – 3120.

Ответ Медицинских сил Вооруженных сил Украины Depo.ua

Ответ Медицинских сил Вооруженных сил Украины Depo.ua

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