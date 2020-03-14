В Украине из-за коронавируса церкви уходят в онлайн, а школьников учат по Skype: как проходит масштабный карантин в стране

Украинцы из-за коронавируса учатся жизни в новом формате – когда на работе переводят на удаленку, а развлечения и тренировки переходят в режим онлайн.

Подробнее, чем можно занять себя, не выходя из дома, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Школы и вузы – в Skype

В Украине учебные заведения сейчас осваивают онлайн-формат обучения. В некоторых вузах и раньше предлагали дистанционные лекции. Сейчас университеты пытаются проводить обучение по Skype или Viber.

Студентов в красном корпусе КНУ сейчас не встретишь Facebook /КНУ имени Тараса Шевченко

"Как именно заниматься со студентами, каждый факультет решает сам. Например, юристы решили – все переходят на Skype, где в режиме конференций могут участвовать сразу несколько человек. На каких-то факультетах задания просят передавать старостам сразу для всей группы по Viber. Так же будут присылать и ответы. В случае необходимости просят общаться по видеосвязи. Но пока не совсем понятно, как это будут оплачивать, поскольку в таком режиме нагрузка на преподавателя увеличивается", – рассказала одна из преподавателей КНУ им. Шевченко Евгения Ш.

По ее словам, на некоторых факультетах сотрудникам вообще предлагают оформить отпуск за свой счет или использовать дни летнего отпуска.

Правда, она отмечает, что в режиме онлайн студенты стали активнее, особенно те, кто комплексует перед большой аудиторией.

Facebook КНУ имени Тараса Шевченко

В некоторых вузах, не мудрствуя лукаво, просто отпустили студентов и педагогов по домам. "Занятия отменены на три недели. Никакого онлайна", – рассказали нам на одной из кафедр Национального авиационного университета.

Педагогам здесь обещают заплатить за "вынужденный отдых". А студенты потом будут отрабатывать карантин.

В школах учителя и ученики теперь будут общаться через соцсети, с помощью электронных писем. "Это так называемое асинхронное обучение, когда педагоги и школьники не коммуницируют, а только переписываются", – говорят в департаменте образования КГГА.

Школы тоже временно опустели КГГА

Для живого общения учителям рекомендуют синхронное обучение с помощью Skype, GoogleTalk, совместные документы в облаке. Учителей в связи с этим срочно будут обучать ведению уроков в режиме онлайн.

"Занятия по Skype можно проводить сразу с несколькими учениками", – говорят в КГГА.

Для учащихся 9-11 классов на телеканале "Киев", начиная с 16 марта, будут проводить в течение двух часов эфирного времени 30-минутные телеуроки по разным предметам.

Теперь школьников чаще встретишь на воздухе 44.ua

Уже известно, что пробное ВНО, запланированное на конец марта, из-за карантина перенесли предварительно на апрель. Сами экзамены пройдут в мае.

На практике, как узнал OBOZREVATEL, все "живое общение" переводится в задания по разным предметам, присылаемые в родительский чат по Viber.

"Учителя присылают задания – выучить определенные параграфы или формулы. В понедельник они будут рассылать все задания. Никаких уроков онлайн никто проводить не собирается", – рассказала мама двух учеников из Святошинского района Наталья Николаевна.

А вот кто может подзаработать на карантине, так это репетиторы. За несколько месяцев до ВНО у них отбоя нет. "Я с некоторыми учениками уже договорилась заниматься по Skype. Родители не хотят, чтобы дети ездили сейчас в общественном транспорте из-за коронавируса. И есть еще двое новеньких, которые тоже хотят использовать вынужденные каникулы с пользой. Цена за такие уроки немного ниже, чем за очные занятия. Но теперь я могу заниматься и днем, а не только вечером, когда дети приходят со школы", – говорит репетитор по английскому Эльвира Симонян.

Танцы и спорт на расстоянии

На расстоянии в Украине уже проводят занятия танцами и фитнес-тренировки. Танцы по Skype в Украине вообще-то не новинка. Мы нашли на Olx и других ресурсах около полутора десятков предложений обучить "на дому" восточным, латиноамериканским, современным танцам. Однако, судя по новым просмотрам, в последние дни интерес к ним усилился.

Танец живота можно разучить и онлайн Facebook Студия танца "Salemar"

"Я провожу занятия онлайн уже несколько лет, с небольшим перерывом. Интерес к такому виду обучения большой. У меня многолетние клиенты из других городов и стран Европы, Азии. Обращаются те, у кого поблизости нет преподавателей, которые могут научить танцу живота "вживую", – рассказывает учитель восточных танцев из Киева Екатерина.

Судя по объявлениям, стоит обучение танцам от 70 до 250 грн в час. Большинство преподавателей предпочитают предоплату.

Одна из преподавателей, Татьяна, у которой урок танцев стоит 150 грн, сказала, что намерена поднять плату.

"В последние дни ко мне обратились четыре новых ученика. Вообще-то, это напряжно, поскольку у меня есть и основная работа – музыкальный руководитель в садике. Раз есть спрос, значит, люди готовы платить и больше", – сказала нам Татьяна.

Некоторые спортклубы в столице и других городах также меняют формат тренировок.

"Но только по желанию клиента. Из-за текущей ситуации мы работаем теперь только с утра и до 14:00. Не всем удобно. Кто не может приходить на это время, но не хочет прерывать тренировки, мы готовы перейти в онлайн-формат. Оплата в таком случае, как за индивидуальную тренировку", – рассказали в одном из спортклубов известной сети Киева.

На тренировке по зумбе Facebook Юлия Зосимова

Фитнес-тренеры и тренеры по зумбе (танцы и фитнес) также не видят препятствий для тренировок на расстоянии. Ведь заниматься фитнесом с персональным тренером можно в режиме реального времени, когда тренер и клиенты видят друг друга в видеочате.

"У меня есть свои клиенты, с которыми я занимаюсь во внерабочее время. Правда, сейчас немного. Тренажерные залы, оборудование домой не перенесешь, а фитнесом можно заниматься и удаленно. Провести тренировку вне клуба – на дому или онлайн – для нормального тренера не составляет проблем", – говорит OBOZREVATEL Юлия Зосимова, тренер по зумбе.

Стоят индивидуальные онлайн-занятия фитнесом до 1500 грн в месяц. Анастасия, которая проводит онлайн-тренировки, чьи контакты мы нашли на Olx, рассказала – к ней на ближайший месяц дополнительно записались несколько клиентов.

"Это работники офисов, которых перевели на удаленку. Они решили заниматься по утрам, до работы. Им главное, чтобы не выходить из дома. А моя программа вполне позволяет обходиться без специального оборудования, хотя у этих клиентов дома есть тренажеры", – говорит Анастасия.

Музеи тоже переходят в виртуальное пространство

Facebook Киевская национальная галерея

Национальный музей "Киевская картинная галерея" увеличивает свое присутствие в интернете и ищет новые формы интерактивного общения с посетителями. Об этом OBOZREVATEL сказал директор галереи Юрий Вакуленко. Напомним, согласно решению КГГА, музеи должны быть закрыты на карантин с 12 по 31 марта.

"Сейчас свобода выбора информации, и молодое поколение скорее зайдет в Instagram, чем пройдет пять остановок на метро, чтобы добраться до музея. Для них мы увеличиваем свое присутствие в сети. Ведь такая ситуация, как сейчас, может повториться и вновь. Мы обновили свой сайт, где предусмотрено общение онлайн", – говорит Вакуленко.

Артефакты можно увидеть онлайн Facebook Киевская национальная галерея

По его словам, "Картинная галерея" имеет свой Telegram-канал, есть страница в Facebook.

"Музей – это традиционная форма общения с артефактами. И посещаемость музеев упала во всем мире. Все это заставляет искать новые формы общения с посетителями", – говорит Вакуленко.

Церковь онлайн

В УГКЦ OBOZREVATEL сказали, что уже готовы перейти на богослужения онлайн и проводить обряды , в случае необходимости, у прихожан дома.

Богослужение могут перевести в онлайн Facebook УГКЦ

"Что касается участия в богослужениях, блаженнейший Святослав прежде всего призывает всех соблюдать правила личной гигиены в храмах. В этот период может быть оправданным не касаться и не целовать иконы. Кроме этого, требуем в наших церквях усилить меры противоэпидемической безопасности, чтобы наши храмы были всегда чистым и безопасным местом для личной и общей молитвы", – сказал руководитель департамента информации, протоиерей Игорь Яцив.

По его словам, во время Великого поста нужно придерживаться домашнего молитвенного правила. "Можно пользоваться трансляциями богослужений посредством современных средств коммуникации. Поощряем священников отвечать на просьбы верных уделять им таинства исповеди и причастия дома, особенно когда речь идет о больных людях", – цитирует слова главы УГКЦ, блаженнейшего Святослава Игорь Яцив.

В Православной церкви Украины пока на богослужения в сети не переходят, но допускают некоторые поблажки во время традиционных посещений храмов.

В церкви разрешили не целовать иконы и пить из одноразовых стаканчиков во время причастия Facebook ПЦУ

Так, на время пандемии допускается проявление уважения к святыням (кресту, иконам, святым мощам) в виде поклона, без целования, а также использование для запивки после принятия причастия одноразовых стаканов или потребления только антидора.

Снимают кино, не выходя из дому

В других странах, где объявлен карантин, тоже привыкли жить, не выходя из дому. В Китае, например, кроме онлайн-уроков и занятий спортом научились дистанционно снимать развлекательные шоу. Ведущие и участники, не выходя из дома, проводят видеоконференции. Они дурачатся, поют, готовят, общаются с аудиторией. Такие телепрограммы трудно отличить от онлайн-шоу в YouTube.

В Италии популярны онлайн-занятия йогой. Как пишет местная пресса, 43-летний житель Казальпустерленго Федерико проживает в районе, закрытом на карантин одним из первых.

В Пекине снимают ролики дистанционно wikiway.com

"Я попал в больницу с отцом из-за не связанных с коронавирусом проблем со здоровьем. Больница Лоди выглядела, как тонущий "Титаник". Я работал из дома и проводил все встречи через Skype, общался с моей девушкой через WhatsApp и посещал занятия йогой в интернете. Теперь, когда первоначальная красная зона была отменена, а вся страна заблокирована, мои ежедневные привычки не изменятся. Я буду продолжать оставаться дома", – пишет местное издание Aljazeera.

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