Коронавирус в Украине замедлил рост: появилась статистика Минздрава на 21 июня
По состоянию на утро воскресенья, 21 июня, в Украине официально подтверждены 36 560 случаев коронавирусной инфекции. Из них 735 были обнаружены за прошедшие сутки, что меньше по сравнению с предыдущими днями.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
От COVID-19 в стране умерли уже 1002 человека (+8 за сутки), а 16 509 пациентов (+103) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.
Больше всего случаев COVID-19 зарегистрировали во Львовской области – 101, Ривненской – 96 и Закарпатской – 80.
Сейчас в стране остается более чем 19 тысяч активных больных COVID-19, в то же время более 79 тысяч подозрений на этот диагноз еще исследуются.
Данные по заболеваемости с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине девять областей и Киев не готовы к следующему этапу ослабления карантинных мер. Это Черновицкая, Ривненская, Львовская, Закарпатская, Волынская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Винницкая и Житомирская области, а также Киев.
С 22 июня правительство Украины начнет выплату денег семьям врачей, которые умерли из-за коронавируса.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в стране усилят контроль за соблюдением предприятиями санитарных норм, поскольку их нарушения негативно повлияли на рост заболеваемости COVID-19.