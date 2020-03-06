Бунт в Черновцах из-за коронавируса: кто устроил провокации и посеял панику

Акцию протеста в Черновцах под домом больного на коронавирус мужчины устроила не просто напуганная соседка, а сотрудник медицинского учреждения. Жительницу дома № 267 по улице Русской зовут Галина Свидерская. Она работает в коммунальном некоммерческом предприятии "Городская детская поликлиника". И вполне вероятно, что благодаря своей работе Галина и узнала, кто именно болен в городе коронавирусом.

В результате здоровую черновчанку, супругу больного, вынудили покинуть свой дом и отправиться в обсервацию. Подробности читайте в материале OBOZREVATEL.

Сегодня была на работе

Жительница Черновцов Галина Свидерская действительно соседка больного мужчины, который подхватил коронавирус в Италии. Но о месте своей работы во время митинга у подъезда дома она предпочла промолчать. Женщина больше всех возмущалась, кричала и раздавала интервью, в которых объясняла, что боится за себя и своих близких. А бучу подняла потому, что в противном случае все "ждали бы смерти в своих квартирках".

Мы позвонили в поликлинику и попросили связать нас с Галиной Михайловной Свидерской. Нас заверили, что она работает в физкабинете, где нет телефона. Да и застать ее не получится.

Facebook / Галина Свидерская

"Сегодня Галина Михайловна была в первую смену. В два часа мы видели, как она забрала свою сумку и ушла. Поэтому поговорить с ней не получится", – уточнили в поликлинике.

Facebook / Галина Свидерская

Как уже писал OBOZREVATEL, именно после событий возле дома ну ул. Русской, 267 местные жители грозились перекрыть дорогу. Поэтому власти Черновцов в целях безопасности приняли решение перевозить больных с подозрением на опасный вирус обычными автомобилями, а не спецтранспортом.

Успокаивать жителей приехали мэр города и чиновники medimagazin.com.tr

Украину облетело видео, на котором жители Черновцов буквально устроили травлю семье и вынудили медиков изолировать женщину, у которой не было даже симптомов болезни. Добавим, что она даже не выходила из дома, соблюдая все меры изоляции.

Жену больного вынудили покинуть свой дом Скрин видео

Но соседи уверяли, что, мол, боятся дышать в подъезде одним воздухом, маски им не выдали, и им приходится браться за одни и те же ручки в подъезде.

"Мы переживаем за себя и детей. Боимся, что это будет инфекция на все Черновцы, поэтому мы сегодня прибегли к радикальным мерам", – возмущается Галина. Она признается, что специально пригласила телевидение.

"Если бы мы не сделали эту бучу, то сидели бы в своих квартирках и ждали смерти", – говорит на видео Галина. На вопрос – как женщина узнала, что болен именно житель ее подъезда, соседка заявила, что "знает, потому что живет с ним 30 лет". "У меня есть Фейсбук, интернет, строка по телевизору идет. Это уже везде подтверждено!" – кричит местная жительница.

Мы пробовали связаться с Галиной Свидерской через соцсети, но она нам не ответила.

Сама женщина, супруга больного коронавирусом, сейчас находится в военном госпитале. По данным командования Медицинских сил ВСУ, она лежит в отдельном боксе инфекционного отделения. Доступ к ней имеет только лечащий врач, который использует все необходимые средства индивидуальной защиты. Ей сделали анализы на коронавирус, и в ближайшее время ждут результатов.

Женщина находится в отдельном боксе военного госпиталя

Попали в сюжеты пропагандистов

Горячую речь соседки подхватили не только украинские СМИ. Российские пропагандистские каналы уже сняли сюжет о "средневековье в Украине", приукрасив события картинкой из Новых Санжар, где вернувшихся из Китая здоровых украинцев встретили камнями и протестами. "Звездой" сюжета стала Галина Свидерская.

Российские пропагандисты сравнили Черновцы со средневековьем

Чтобы не накалять страсти, как только стало известно о первом зафиксированном случае коронавируса в Украине, власти очень аккуратно говорили о заболевшем. "Житель Черновицкой области среднего возраста, который путешествовал по Италии с супругой", –уточняли чиновники.

Facebook / Активный Гравитон

Жителей Гравитона (так называется микрорайон, где все произошло) потрясло поведение соседей. "Я обращаюсь ко всем жителям микрорайона! Люди, что с вами случилось? Что происходит? Оставайтесь людьми! Так нельзя, вы можете завтра оказаться на месте этой женщины. Как мне стыдно за вас", – призывает в местной группе одна из жительниц района.

Многим стыдно за соседей Facebook / Активный Гравитон

Другие обратили внимание, что акция уж очень была похожа на спланированную, ведь на месте попиарились все местные чиновники. При этом большего всего возникло вопросов – кто слил адрес больного. "Как вы будете им в глаза потом смотреть?" – спрашивали организаторов протеста.

Facebook / Активный Гравитон

"Лучше бы помогли морально пережить тревогу, которая на сердце сейчас у той женщины! Дикари. Стыд",– добавляют другие.

Facebook / Активный Гравитон

Facebook / Активный Гравитон

Другие жители города стараются относиться к ситуации с юмором.

Уточняют, что это "смех сквозь слезы" Facebook / Дмитрий Рознай

"Видела двух неискренних женщин"

Марина Либанова из Черновцов, которая сейчас живет в Израиле, обратила внимание, что возмущение местных жителей выглядело очень наиграно. Женщина признается, что репортаж из Гравитона смотрела во все глаза.

"Видела двух неискренних женщин, одна – жительница подъезда, вторая чиновница. Когда первая с огнем во взгляде будто бы переживала за будущее свое и детей, но не забыла подобострастно благодарить чиновницу за организацию публичной порки женщины, у которой заболел муж", – пишет Марина.

fakty.com.ua

"Теперь посмотрела вторую серию, оказывается, что несмотря на то, что пострадавшая все сделала правильно, ее насильно извлекли из квартиры в угоду этой скандальной соседке, но главное, чтобы журналисты все правильно поняли. Это не средневековье, нет? Главное умение – принимать гибкие решения", – возмущается женщина.

В Израиле приносят еду

Она рассказывает, что живет в небольшом поселке, где все друг друга знают. Любящие путешествовать израильтяне, недавно вернулись из стран, которые находятся в зоне риска короновируса – Таиланда, Японии, Великобритании.

"В аэропорту проводят подробный инструктаж, как они обязаны себя вести, пройти карантин, находясь в собственных квартирах и поддерживая видеосвязь с медицинским учреждением или конкретным врачом", – уточняет черновчанка.

Facebook / Марина Либанова

И добавляет, что никому из жителей их поселка не пришло в голову выйти на дорогу, организовать травлю, вызвать журналистов и искать защиты у властей. Наоборот, они в своих постоянно действующих группах в Viber решали, как они будут обеспечивать продуктами и всем необходимым изолированных людей.

"Ближайшие соседи согласны приносить готовую еду и оставлять на пороге, все время общаться в переписке. В этой стране так много переехавших из Черновцов. И им трудно понять теперешних своих земляков", – резюмирует Марина Либанова.

Могут привлечь к уголовной ответственности

Если допустить, что информация о пострадавшей от коронавируса семье стала известна организатору митинга от медицинского учреждения, где она работает, или от другого медучреждения, то местному облздраву не мешало бы провести внутреннее расследование, считает адвокат Иван Либерман.

"И если будет установлен факт, что эта женщина обнародовала медицинскую тайну, то ее и того сотрудника, который рассказал ей информацию, должны привлечь к дисциплинарной ответственности за нарушение требований законодательства", – отмечает юрист.

Ведь если врачи действительно обнародовали данные о человеке, и это стало известно в медицинском учреждении, то их поведение послужило примером для других медработников. Состояние больного это не улучшило, а наоборот нанесло моральный вред. Этих медработников могут привлечь к криминальной ответственности за разглашение персональных данных.

"Адрес места проживания любого человека в Украине тоже относится к категории персональных данных. Но для этого должно быть установлено, кто причастен к разглашению этой информации. Семья может обратиться в суд и взыскать с тех, кто предал огласке их данные, приличную сумму", – уточнил Либерман.

Юрист добавил, что, согласно Конституции, у нас запрещено собирать, распространять и оглашать информацию о другом человеке незаконным способом. "Поэтому тут может быть нарушено конституционное право членов семьи. И они могут обратиться в суд и взыскать с тех, кто предал огласке их адрес, моральный ущерб", – уточняет адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.

Зараженный мужчина приехал в Украину на машине из Румынии. Перед этим он посещал Италию.

Под домом инфицированного украинца в Черновцах соседи устроили бунт. Они требовали изолировать также его жену. Около 20 человек кричали, возмущались и перекрывали дорогу.

В итоге женщину все же пришлось изолировать, хотя у нее не было никаких признаков заболевания, и она находилась на самоизоляции.

5 марта еще двух буковинцев госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Накануне они путешествовали по Италии. Всего в Украине наличие вируса проверяют у 10 человек.

Кроме того, из-за выявления случая коронавируса в Черновицкой области решили объявить карантин для всех учебных заведений.

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