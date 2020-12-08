Коронавирус в Украине выходит на плато, эпидемия насыщается, – инфекционист

В Украине может наблюдаться "насыщение эпидемии" коронавируса, в ближайшие дни возможен выход на "плато".

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-инфекционист Владимир Курпита. "Есть такое понятие как насыщение эпидемии. Наверное, сейчас мы будем наблюдать первое плато. Идет тенденция к стабилизации новых случаев", – сказал он.

Медик объяснил, что плато эпидемии предполагает, что количество новых случаев заболевания будет отличаться от предыдущих показателей в пределах 10%. По его словам, статистика заболеваемости 9-10 декабря позволит понять, действительно ли Украина вышла на плато с COVID-19.

Курпита объяснил общую тенденцию к снижению заболеваемости коронавирусом несколькими причинами. "Сейчас происходит уменьшение количества в силу разных причин. Это вопрос соблюдения ограничительных мер, правильное использование масок, соблюдение дистанции, а также определенные ограничения. Уменьшилось количество контактов между людьми, люди меньше путешествуют", – сказал он.

Врач добавил, что Украина фактически повторяет подобный европейский тренд.

"Тенденция к уменьшению новых случаев наблюдается в европейском регионе. В отдельных странах количество случаев уменьшилось на 50%. В общем определенные тенденции можем переносить и на Украину", – подытожил медик.

Как писал OBOZREVATEL, 7 декабря МОЗ сообщил о рекордно низком количестве новых случаев заболеваний коронавирусом, за сутки было выявлено 8,6 тысяч. Однако уже на следующие сутки, 8 декабря количество вновь увеличилось. Было зафиксировано 10,8 тысяч новых заражений.