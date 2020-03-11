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11 марта • обновлено в 11:06
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Карантин в Украине из-за коронавируса: врач пояснила, в чем загвоздка

1.2т
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Врач-инфекционист, завкафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета имени Богомольца Ольга Голубовская заявила, что вводить карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса COVID-19 не следует, но необходимо ограничить въезд людей из стран, где вирус распространен.

"Для карантина у нас пока нет оснований. У нас один больной. На основании чего мы будем его вводить?" – сказала она в комментарии OBOZREVATEL.

В то же время врач подчеркнула, что в Украине следует предпринимать меры, чтобы не допустить распространения вируса. "Вероятно, надо вводить ограничительные мероприятия. Закрывать границу на въезд из стран распространения вируса", – допустила она.

По мнению Голубовской, вопрос отмены спортивных соревнований, концертов и других массовых мероприятий – "это всё очень индивидуально". "Всё зависит от массовости, от того, кто приезжает и так далее. Необходимо разработать четкий механизм на уровне государства и дать рекомендации", – сказала врач.

Коронавирус

Коронавирус

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Коронавирус Эксклюзив Карантин в Украине
Персона
Ольга Голубовская
Место
Украина
Тег
болезнь
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