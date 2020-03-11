Карантин в Украине из-за коронавируса: врач пояснила, в чем загвоздка

Врач-инфекционист, завкафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета имени Богомольца Ольга Голубовская заявила, что вводить карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса COVID-19 не следует, но необходимо ограничить въезд людей из стран, где вирус распространен.
"Для карантина у нас пока нет оснований. У нас один больной. На основании чего мы будем его вводить?" – сказала она в комментарии OBOZREVATEL.
В то же время врач подчеркнула, что в Украине следует предпринимать меры, чтобы не допустить распространения вируса. "Вероятно, надо вводить ограничительные мероприятия. Закрывать границу на въезд из стран распространения вируса", – допустила она.
По мнению Голубовской, вопрос отмены спортивных соревнований, концертов и других массовых мероприятий – "это всё очень индивидуально". "Всё зависит от массовости, от того, кто приезжает и так далее. Необходимо разработать четкий механизм на уровне государства и дать рекомендации", – сказала врач.
Коронавирус
Как писал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первое заражение смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах. Инфицированный человек приехал в Украину на машине из Румынии. Перед этим он посещал Италию.
10 марта в Черновцах госпитализировали пятерых человек с подозрением на коронавирус.
11 марта Кабинет министров на заседании рассмотрит вопрос введения карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий.
По состоянию на 10 марта коронавирус добрался до двух популярных курортов – о первых случаях заражения заявили в Турции и на Ямайке.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.