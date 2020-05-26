Врач из Волынской области, который заразился COVID-19, показал письмо с благодарностью за работу в пандемию от первой леди страны Елены Зеленской.

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Соответствующее фото Виталий Денисюк из Иваничевской центральной районной больницы показал на своей странице в Facebook.

Виталий Денисюк facebook.com/didmedohid

"Достаточно смешанные чувства переполняют, друзья!.. Сегодня вручили "благодарность" от Елены Зеленской. Порадовался и пошел дальше жить на 4,5 тысячи", – написал он.

"Ты врач, который практически живет на работе и ты заболел COVID-19 – класс. Самоизоляция. Выздоровление. Дальше на работу. В администрации больницы тебя убеждают, что ты заболел не на работе – абсурд", – добавил мужчина.

facebook.com/didmedohid

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в Украине после ослабления карантина возможна вторая волна коронавируса, считает завкафедрой эпидемиологии Харьковского медуниверситета Татьяна Чумаченко.

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