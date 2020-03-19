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19 марта • обновлено в 19:23
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Врач из Киева обратилась к Зеленскому из-за коронавируса и назвала главную проблему

14т
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В некоторых больницах Киева несмотря на распространение коронавируса нет достаточного количества масок, дезрастворов и аппаратов ИВЛ, а медперсонал не может добраться до работы из-за ограниченного количества общественного транспорта после введения карантина.

С таким обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Минздраву обратилась врач-реаниматолог из столицы, подписанная в сети как Николь Скокова. На своей странице в Instagram она написала, что "работает на 5-6 тысяч в месяц".

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"Вы ввели карантин. Никто не против. Но смотрите какая ситуация... Большая половина врачей, все санитарки и 80% медсестер (которых и так дефицит) не смогут приехать на работу, потому что они живут за пределами столицы и не имеют автомобиля", – заявила девушка, отметив, что ездить на такси слишком дорого.

Врач из Киева обратилась к Зеленскому из-за коронавируса

Врач из Киева обратилась к Зеленскому из-за коронавируса

Коллаж

"Карантин для того, чтобы подготовить медицину к возможному худшему. На ваших словах в больницах есть все, мы все готовы, а по факту это ложь! Учитывая отсутствие даже минимума для индивидуальной защиты, весь медицинский персонал будет поголовно болеть, что приведет к кадровому дефициту. А пациенты будут "лечиться" самостоятельно", – добавила она.

Врач указала на то, что такая ситуация наблюдается даже в столичных медицинских учреждениях. "Я молчу за периферию", – написала она, подытожив пост словами: "Пора подумать о медицине".

"Мы все готовы, а по факту это ложь!" Врач из Киева обратилась к Зеленскому

instagram.com/nikol_skokova

Дорогой ПРЕЗИДЕНТ @zelenskiy_official и МОЗ @yemets.moz @ukraine_covid19, вы не подумали... Я молодой врач-реаниматолог работающий на 5-6 тысяч в месяц в Киеве, еду на работу исключительно на метро. Вы ввели #карантин! Никто не против.👍 Но смотрите какая ситуация. В моем отделении нет масок, нет дезрастворов, нет достаточного количества аппаратов ИВЛ и сказали НЕ БУДЕТ!!! С завтрашнего дня большая половина врачей, все санитарки и 80% медсестёр (которых и так дефицит) не смогут приехать на работу, потому-что они живут за пределами столицы и не имеют автомобиля🤷‍♀️. Я не имею возможности ездить на такси, а медсестры и санитарки тем более(20-50 км даже по минимальному тарифу дорого!) . Карантин для того, чтобы подготовить медицину к возможному худшему. На ваших словах в больницах есть все, мы все готовы, а по факту это ЛОЖЬ🤦‍♀️!!! Учитывая отсутствие даже минимума для индивидуальной защиты, весь медицинский персонал будет поголовно болеть, что приведёт к кадровому дефициту. А пациенты будут "лечится" самостоятельно. Из индивидуальной защиты нужны не просто маски, а респираторы ffp3 ( минимум три единицы на сутки на каждого), дезрастворы и развозка для медицинского персонала. Хватит относится к #врачам👨‍⚕️👩‍⚕️, как к второсортному персоналу💩, который за гроши и без ничего должен вас спасать. Все уйдут и Гиппократ не поможет! И Вы увидете реальную катострофу...☠️ Такой ужас происходит в столице, а я молчу за переферию. Если что-то делаете на благо народа, просчитайте все последствия, особенно для тех, кто должен вас спасать...Пора подумать о Медицине.🏥 Надеюсь Вы и Ваша команда это услышит. #Підтримуюлікаря- не словом, а ділом!@tsnua, @ictvua, @stbua @zeteam2019 #help#врачиукраины#карантин#Covid19

Публикация от Nikol (@nikol_skokova)

"Мы все готовы, а по факту это ложь!" Врач из Киева обратилась к Зеленскому

instagram.com/nikol_skokova

Отметим, всего в Украине (на 19 марта) зафиксировано уже 18 случаев инфицирования коронавирусом, два из которых – летальные.

Карта распространения COVID-19:

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что вскоре в нашей стране будет необходимый запас тестов для проведения диагностики коронавируса у миллиона людей.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Транспорт в Киеве Карантин в Украине Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Теги
врачи болезнь Министерство здравоохранения
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Да знают они, что ЛГУТ, но всё равно лгут. Чтоб обеспечить врачей, больницы хотя бы самым необходимым надо иметь совесть, мозги и волю. А ОТКУДА всё это у любителей, которых вы, молодые понавыбирали, говоря: ничего, они научатся. Пока они будут учиться, вы будете уже ТАМ. Они учатся НА ВАС.
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Карающий Меч
Карающий Меч
я бы ее попорол
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Зе - это тварь! Это самая большая зараза в Украине!
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кремль москва
кремль москва
Махал Махалыч, дурачок украинский?
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