В некоторых больницах Киева несмотря на распространение коронавируса нет достаточного количества масок, дезрастворов и аппаратов ИВЛ, а медперсонал не может добраться до работы из-за ограниченного количества общественного транспорта после введения карантина.

С таким обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Минздраву обратилась врач-реаниматолог из столицы, подписанная в сети как Николь Скокова. На своей странице в Instagram она написала, что "работает на 5-6 тысяч в месяц".

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"Вы ввели карантин. Никто не против. Но смотрите какая ситуация... Большая половина врачей, все санитарки и 80% медсестер (которых и так дефицит) не смогут приехать на работу, потому что они живут за пределами столицы и не имеют автомобиля", – заявила девушка, отметив, что ездить на такси слишком дорого.

Врач из Киева обратилась к Зеленскому из-за коронавируса Коллаж

"Карантин для того, чтобы подготовить медицину к возможному худшему. На ваших словах в больницах есть все, мы все готовы, а по факту это ложь! Учитывая отсутствие даже минимума для индивидуальной защиты, весь медицинский персонал будет поголовно болеть, что приведет к кадровому дефициту. А пациенты будут "лечиться" самостоятельно", – добавила она.

Врач указала на то, что такая ситуация наблюдается даже в столичных медицинских учреждениях. "Я молчу за периферию", – написала она, подытожив пост словами: "Пора подумать о медицине".

instagram.com/nikol_skokova

instagram.com/nikol_skokova

Отметим, всего в Украине (на 19 марта) зафиксировано уже 18 случаев инфицирования коронавирусом, два из которых – летальные.

Карта распространения COVID-19:

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что вскоре в нашей стране будет необходимый запас тестов для проведения диагностики коронавируса у миллиона людей.

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