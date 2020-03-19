В некоторых больницах Киева несмотря на распространение коронавируса нет достаточного количества масок, дезрастворов и аппаратов ИВЛ, а медперсонал не может добраться до работы из-за ограниченного количества общественного транспорта после введения карантина.
С таким обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Минздраву обратилась врач-реаниматолог из столицы, подписанная в сети как Николь Скокова. На своей странице в Instagram она написала, что "работает на 5-6 тысяч в месяц".
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"Вы ввели карантин. Никто не против. Но смотрите какая ситуация... Большая половина врачей, все санитарки и 80% медсестер (которых и так дефицит) не смогут приехать на работу, потому что они живут за пределами столицы и не имеют автомобиля", – заявила девушка, отметив, что ездить на такси слишком дорого.
Врач из Киева обратилась к Зеленскому из-за коронавируса
Коллаж
"Карантин для того, чтобы подготовить медицину к возможному худшему. На ваших словах в больницах есть все, мы все готовы, а по факту это ложь! Учитывая отсутствие даже минимума для индивидуальной защиты, весь медицинский персонал будет поголовно болеть, что приведет к кадровому дефициту. А пациенты будут "лечиться" самостоятельно", – добавила она.
Врач указала на то, что такая ситуация наблюдается даже в столичных медицинских учреждениях. "Я молчу за периферию", – написала она, подытожив пост словами: "Пора подумать о медицине".
instagram.com/nikol_skokova
Дорогой ПРЕЗИДЕНТ @zelenskiy_official и МОЗ @yemets.moz @ukraine_covid19, вы не подумали... Я молодой врач-реаниматолог работающий на 5-6 тысяч в месяц в Киеве, еду на работу исключительно на метро. Вы ввели #карантин! Никто не против.👍 Но смотрите какая ситуация. В моем отделении нет масок, нет дезрастворов, нет достаточного количества аппаратов ИВЛ и сказали НЕ БУДЕТ!!! С завтрашнего дня большая половина врачей, все санитарки и 80% медсестёр (которых и так дефицит) не смогут приехать на работу, потому-что они живут за пределами столицы и не имеют автомобиля🤷♀️. Я не имею возможности ездить на такси, а медсестры и санитарки тем более(20-50 км даже по минимальному тарифу дорого!) . Карантин для того, чтобы подготовить медицину к возможному худшему. На ваших словах в больницах есть все, мы все готовы, а по факту это ЛОЖЬ🤦♀️!!! Учитывая отсутствие даже минимума для индивидуальной защиты, весь медицинский персонал будет поголовно болеть, что приведёт к кадровому дефициту. А пациенты будут "лечится" самостоятельно. Из индивидуальной защиты нужны не просто маски, а респираторы ffp3 ( минимум три единицы на сутки на каждого), дезрастворы и развозка для медицинского персонала. Хватит относится к #врачам👨⚕️👩⚕️, как к второсортному персоналу💩, который за гроши и без ничего должен вас спасать. Все уйдут и Гиппократ не поможет! И Вы увидете реальную катострофу...☠️ Такой ужас происходит в столице, а я молчу за переферию. Если что-то делаете на благо народа, просчитайте все последствия, особенно для тех, кто должен вас спасать...Пора подумать о Медицине.🏥 Надеюсь Вы и Ваша команда это услышит. #Підтримуюлікаря- не словом, а ділом!@tsnua, @ictvua, @stbua @zeteam2019 #help#врачиукраины#карантин#Covid19
instagram.com/nikol_skokova
Отметим, всего в Украине (на 19 марта) зафиксировано уже 18 случаев инфицирования коронавирусом, два из которых – летальные.
Карта распространения COVID-19:
Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что вскоре в нашей стране будет необходимый запас тестов для проведения диагностики коронавируса у миллиона людей.
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