В Украине впервые количество выздоровевших от коронавируса COVID-19 за сутки превысило число заболевших.

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Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Максим Степанов озвучил позитивную статистику по коронавирусу

По его словам, за минувшие сутки заболело 422 человека. При этом зафиксировано рекордное количество выздоровевших – 427.

"Впервые за весь ход коронавируса в Украине количество выздоровевших лиц превысило количество заболевших", – отметил глава Минздрава.

Он поблагодарил за это украинских медиков, а также граждан, котрые строго придерживались правил карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 14 мая в Украине зафиксировано 16 847 случаев коронавируса, из них 456 человек скончались. Всего выздоровели 4143 пациента.

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