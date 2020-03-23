В Киеве в транспорт пускают по пропускам: как медики добираются на работу и кто на этом зарабатывает

Сегодня, 23 марта, в Киеве из-за карантина остановился весь транспорт. Добраться до работы общественным транспортом можно только медикам, аптекарям, работникам ЖКХ, сотрудникам продуктовых магазинов, спасателям, правоохранителям. Для этого власти столицы выделили 17 маршрутов троллейбусов, трамваев и автобусов.

С 7 утра на остановках собирались киевляне, обязательно в масках. У многих, кстати, были самодельные маски, поскольку в аптеках их до сих пор нет. Правда, в троллейбусы пускали далеко не всех.

В транспорт пускали по пропуску КГГА

"У меня же вот документы, смотрите! Мне на работу надо", – возмущалась женщина. Оказалось, что она продавец супермаркета, но на работе еще не успела получить пропуск от Киевской администрации.

В Киеве работает только 17 маршрутов

Водитель троллейбуса №16 был непреклонен: "Только по пропуску КГГА". В результате двери он закрыл, хотя в салоне было только два пассажира.

"Вот не человек! Эти троллейбусы и так редко ходят, теперь буду другой ждать, может там будет нормальный водитель", – расстраивается женщина.

В транспорте дежурили полицейские

Хотя большинство водителей были лояльны к пассажирам и часто пропускали по обычным удостоверениям. Поэтому этой женщине повезло, и она уехала на следующем троллейбусе.

Один из представителей "Муниципальной варты" рассказал OBOZREVATEL, что в первый день еще много сотрудников не получили удостоверения администрации. "Просто были выходные, люди не успели, это понятно. Если женщина показывает мне удостоверение медсестры, что я ее не пущу что ли? Мужчина показал справку, что работает в супермаркете", – говорит парень.

Правда, далеко не во всех троллейбусах и автобусах дежурили полицейские и представители муниципальной варты.

"Слушай, ну пусти, я к ребенку в больницу еду", – уговаривает полицейского мужчина. Тот немного помялся, но пустил. Военных в форме пропускали даже без удостоверения. Один парень показал корочку УБД, тоже пропустили, тем более он был с палочкой.

А вот пожилую женщину, которая кричала, что ей надо к внуку, сначала не пустили в автобус. Правда, в следующий ей удалось влезть, там с ней уже не стали спорить.

Кстати, некоторые киевляне, которые ехали на такси, останавливались и предлагали подвезти людей. "Садитесь, кому до Майдана, подвезем", – остановилось такси, пассажир открыл окошко и махнул рукой. В такси сели две женщины – продавец и кассир супермаркета.

Пассажир такси взял с собой людей

Но не все проявляли великодушие. "Я стояла на остановке, подъехала маршрутка, водитель высадил пассажира. Люди бросились к нему, мол, подвезите, так он попросил с каждого по 10 грн. А до Бессарабки сказал 25 грн", – рассказывает одна из женщин на остановке.

Спортивные площадки открыты

Кстати, что касается обещания закрыть спортивные и детские площадки, то рано утром стадион в районе ул. Черновола работал. Там десяток местных жителей вышли на пробежку, несколько человек занимались на уличных тренажерах.

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