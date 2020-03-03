Коронавирус в Украине: почему в Черновцах паникуют из-за новой болезни

В аптеках Черновцов, где сегодня зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом, не осталось ни одной маски. А жители области боятся, что теперь болезнь не остановить – перед Пасхой все заробитчане обязательно приедут домой.

О том, как новость изменила жизнь Черновицкой области, читайте в материале OBOZREVATEL.

Масок в городе нет

Медицинских масок в городе нет давно, жалуются местные жители. Мы проверили – позвонили в первую попавшуюся аптеку. Мол, из-за эпидемии коронавируса хотим специальную, чтобы защищала.

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"Какие маски? Их в городе нет вообще", – сказали нам в аптеке "Бажаємо здоров’я" на ул. Главной, 11. При этом местные жители пишут, что цены у частных продавцов взлетели с 50 грн. до 450 грн.

В области люди поделились на два лагеря – одни призывают соблюдать спокойствие, а другие паникуют. Мол, вирус уже среди нас. Сейчас ширятся слухи, что заболевший мужчина контактировал с огромным количеством людей.

"Якобы его сняли с автобуса на границе, поэтому он мог заразить многих. Но это все не подтверджено. И в нашем районе люди очень разные, и мнения разделились. От семьи, которая вернулась из Китая, требуют не выходить из дома и ни с кем не контактировать. У них у сына ДЦП, и в Китай семья ездила на реабилитацию. А другие наоборот, зная, что семья очень бедная, помогают. Один предприниматель несколько пакетов продуктов купил и завез", – рассказала Ирина, жительница Хотинского района.

Черновицкая область граничит c Молдовой и Румынией, поэтому многие местные жители уже давно живут на две страны. И угроза, уверяют, еще впереди.

"У нас все работают в Польше, Румынии и Италии, те, кто ближе – домой ездят чуть ли не на все выходные. Поэтому может при перелетах что-то и проверяют. А если бусиками через границу, то разве что температуру меряют. Вот на выходных знакомая из Италии вернулась. Мол, она себя здоровой чувствует. Но болезнь и потом может проявиться. А в Италии хоть не все так плохо с медициной, как у нас", – рассказала нам Ольга из Черновцов.

Она добавляет, что паники в городе нет. Продукты никто не скупает, запасы не делает. "Но в этом году Пасха в апреле, и именно на этот период все наши заробитчане обязательно приезжают домой. Хотя они и призывают друг друга не ехать сюда, чтобы не заразить родственников. Но если за эти шесть недель эпидемия пойдет на спад, то случаи будут не единичными", – уточнила Ольга.

В городке Новоселица, что в 15 км от Черновцов, заверили нас, что паники у них нет, продукты не скупают, а школы работают в обычном режиме.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 3 марта, в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах. Об этом заявил замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Кабмине.

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