Коронавирус в Украине ускорился: эпидемиолог объяснил вспышку
В Украине ускорились темпы распространения коронавируса из-за усовершенствования системы тестирования и наплыва граждан, которые вернулись из-за границы.
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Такое заявление сделал эпидемиолог, и. о. генерального директора Центра общественного здоровья МЗ Игорь Кузин в интервью "Новому времени".
"Два основных фактора: первый — это то, что до недавнего времени потенциал по диагностике был только на национальном уровне, плюс еще в нескольких областях ПЦР-диагностика. В среднем сейчас сеть лабораторных центров Минздрава выполняет где-то 1,5−2 тыс. исследований в сутки. Они перешли в усиленный режим: работают посменно каждый день", – рассказал он.
Спровоцировало массовое заражение, по словам Кузина, и возвращение украинцев из-за границы. "Те люди, которые были инфицированы за рубежом, как раз сейчас начали обращаться в больницы, поскольку сейчас у них инкубационный период подходит к завершению", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые спрогнозировали, что эпидемия коронавируса продлится в Украине до конца апреля, заболеет 45 тысяч граждан и 3 тысячи умрут.