В Украине уже более 100 тысяч человек заболели COVID-19: статистика Минздрава на 21 августа
По состоянию на утро пятницы, 21 августа, в Украине официально подтверждены 100 643 случая коронавирусной инфекции. Из них 2106 выявлено за минувшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли 2207 человек (+23 за сутки), а 51 078 пациентов (+637) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.
Наибольшее количество случаев инфицирования коронавирусом за последние сутки зафиксировано в Черновицкой области – 208, Тернопольской – 185, Харьковской – 184, Ивано-Франковской – 172, Львовской – 162 и в Киеве – 156.
Коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область – 3478 случаев;
Волынская область – 4989 случаев;
Днепропетровская область – 1894 случая;
Донецкая область – 1183 случая;
Житомирская область – 2695 случаев;
Закарпатская область – 6771 случай;
Запорожская область – 1234 случая;
Ивано-Франковская область – 7462 случая;
Кировоградская область – 751 случай;
г. Киев – 11328 случаев;
Киевская область – 4805 случаев;
Львовская область – 12793 случаи;
Луганская область – 213 случаев;
Николаевская область – 912 случаев;
Одесская область – 5578 случаев;
Полтавская область – 614 случая;
Ривненская область – 8238 случаев;
Сумская область – 1124 случая;
Тернопольская область – 4301 случай;
Харьковская область – 7033 случая;
Херсонская область – 329 случаев;
Хмельницкая область – 1828 случаев;
Черновицкая область – 8505 случаев;
Черкасская область – 1219 случаев;
Черниговская область – 1366 случаев.
Напомним, что данные по заболеваемости COVID-19 со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма в статистике отсутствуют.
По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине было проведено 1 378 519 тестирований на коронавирус методом ПЦР.
Как сообщал OBOZREVATEL, количество больных коронавирусом в Украине в последнее время значительно увеличилось, сравнительно с показателями по состоянию на весну. Однако сейчас ход COVID-19 имеет несколько иной характер, рассказал один из семейных врачей жителей Соломенского района Киева.