В Украине уже более 100 тысяч человек заболели COVID-19: статистика Минздрава на 21 августа

Марина Лисничук Общество 08:51, 21.08.2020 Обновлено: 09:08, 21.08.2020

По состоянию на утро пятницы, 21 августа, в Украине официально подтверждены 100 643 случая коронавирусной инфекции. Из них 2106 выявлено за минувшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли 2207 человек (+23 за сутки), а 51 078 пациентов (+637) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Наибольшее количество случаев инфицирования коронавирусом за последние сутки зафиксировано в Черновицкой области – 208, Тернопольской – 185, Харьковской – 184, Ивано-Франковской – 172, Львовской – 162 и в Киеве – 156.

Карта распространения коронавируса в Украине
(covid19.rnbo.gov.ua)

Коронавирусная болезнь выявлена:

  • Винницкая область – 3478 случаев;

  • Волынская область – 4989 случаев;

  • Днепропетровская область – 1894 случая;

  • Донецкая область – 1183 случая;

  • Житомирская область – 2695 случаев;

  • Закарпатская область – 6771 случай;

  • Запорожская область – 1234 случая;

  • Ивано-Франковская область – 7462 случая;

  • Кировоградская область – 751 случай;

  • г. Киев – 11328 случаев;

  • Киевская область – 4805 случаев;

  • Львовская область – 12793 случаи;

  • Луганская область – 213 случаев;

  • Николаевская область – 912 случаев;

  • Одесская область – 5578 случаев;

  • Полтавская область – 614 случая;

  • Ривненская область – 8238 случаев;

  • Сумская область – 1124 случая;

  • Тернопольская область – 4301 случай;

  • Харьковская область – 7033 случая;

  • Херсонская область – 329 случаев;

  • Хмельницкая область – 1828 случаев;

  • Черновицкая область – 8505 случаев;

  • Черкасская область – 1219 случаев;

  • Черниговская область – 1366 случаев.

Данные по COVID-19 в Украине на 21 августа
(Минздрав)

Напомним, что данные по заболеваемости COVID-19 со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма в статистике отсутствуют.

По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине было проведено 1 378 519 тестирований на коронавирус методом ПЦР.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине
(covid19.rnbo.gov.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, количество больных коронавирусом в Украине в последнее время значительно увеличилось, сравнительно с показателями по состоянию на весну. Однако сейчас ход COVID-19 имеет несколько иной характер, рассказал один из семейных врачей жителей Соломенского района Киева.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Украине необходимо вернуть ядерный статус

Сколько зарабатывают и как живут белорусы и украинцы: аналитик развенчал миф

Госпитальные будни: учителей много, а помогают одни и те же

Часть диссертации Шкарлета оказалась плагиатом с российских источников – исследователи

В Украине расширили "красную", "оранжевую" и "желтую" зоны карантина: список по областям