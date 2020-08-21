В Украине уже более 100 тысяч человек заболели COVID-19: статистика Минздрава на 21 августа

По состоянию на утро пятницы, 21 августа, в Украине официально подтверждены 100 643 случая коронавирусной инфекции. Из них 2106 выявлено за минувшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли 2207 человек (+23 за сутки), а 51 078 пациентов (+637) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Наибольшее количество случаев инфицирования коронавирусом за последние сутки зафиксировано в Черновицкой области – 208, Тернопольской – 185, Харьковской – 184, Ивано-Франковской – 172, Львовской – 162 и в Киеве – 156.

Карта распространения коронавируса в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область – 3478 случаев;

Волынская область – 4989 случаев;

Днепропетровская область – 1894 случая;

Донецкая область – 1183 случая;

Житомирская область – 2695 случаев;

Закарпатская область – 6771 случай;

Запорожская область – 1234 случая;

Ивано-Франковская область – 7462 случая;

Кировоградская область – 751 случай;

г. Киев – 11328 случаев;

Киевская область – 4805 случаев;

Львовская область – 12793 случаи;

Луганская область – 213 случаев;

Николаевская область – 912 случаев;

Одесская область – 5578 случаев;

Полтавская область – 614 случая;

Ривненская область – 8238 случаев;

Сумская область – 1124 случая;

Тернопольская область – 4301 случай;

Харьковская область – 7033 случая;

Херсонская область – 329 случаев;

Хмельницкая область – 1828 случаев;

Черновицкая область – 8505 случаев;

Черкасская область – 1219 случаев;

Черниговская область – 1366 случаев.

Данные по COVID-19 в Украине на 21 августа (Минздрав)

Напомним, что данные по заболеваемости COVID-19 со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма в статистике отсутствуют.

По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине было проведено 1 378 519 тестирований на коронавирус методом ПЦР.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, количество больных коронавирусом в Украине в последнее время значительно увеличилось, сравнительно с показателями по состоянию на весну. Однако сейчас ход COVID-19 имеет несколько иной характер, рассказал один из семейных врачей жителей Соломенского района Киева.