В Украине уже более 100 тысяч человек заболели COVID-19: статистика Минздрава на 21 августа

По состоянию на утро пятницы, 21 августа, в Украине официально подтверждены 100 643 случая коронавирусной инфекции. Из них 2106 выявлено за минувшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли 2207 человек (+23 за сутки), а 51 078 пациентов (+637) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Наибольшее количество случаев инфицирования коронавирусом за последние сутки зафиксировано в Черновицкой области – 208, Тернопольской – 185, Харьковской – 184, Ивано-Франковской – 172, Львовской – 162 и в Киеве – 156.

Карта распространения коронавируса в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Напомним, что данные по заболеваемости COVID-19 со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма в статистике отсутствуют.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине (covid19.rnbo.gov.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, количество больных коронавирусом в Украине в последнее время значительно увеличилось, сравнительно с показателями по состоянию на весну. Однако сейчас ход COVID-19 имеет несколько иной характер, рассказал один из семейных врачей жителей Соломенского района Киева.

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