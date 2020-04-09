В Украине наметилась позитивная тенденция с коронавирусом: врач подметила оптимистичную деталь

Тот факт, что лаборатории в Украине не перегружены тестированием на коронавирус, является хорошим знаком, ведь это свидетельствует о небольшом росте инфицированных.

Об этом OBOZREVATEL сказала украинский инфекционист Алла Мироненко, комментируя заявление главного санитарного врача Виктора Ляшко.

"Ляшко недавно сказал, что наши лаборатории недогружены образцами на наличие вируса. Это значит, что больных не так уж и много. Очень хороший знак. Дай Бог, чтобы так и было. Если иссякнет "ресурс" заробитчан, которые въехали в Украину за последние недели, и все будут соблюдать гигиену рук, дистанцию, а в помещении надевать маску, думаю, нам удастся сдержать вирус", – заверила врач.

Коронавирус в Украине Дело.юа

Однако она бы не советовала носить маски на улице, где циркулирует свежий воздух.

"Маски нужно носить в помещении, где есть риск дышать одним воздухом. Кроме того, в первую очередь вирус передается через руки, а не через воздух. Это уже доказано многочисленными экспериментами ВОЗ. За руками все время нужно следить и начать учиться контролировать их, чтобы не касаться лица и уменьшить риск инфицирования", – напомнила Мироненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Мироненко не исключила ослабление карантина с 24 апреля, если количество больных коронавирусом в Украине начнет спадать.

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