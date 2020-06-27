Степанов заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Украине: мест в больницах не будет

Если стремительный рост статистики по COVID-19 в Украине продолжится, задействовать к борьбе с новой инфекцией придется больницы не только второй, но и третьей волны.

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Такое заявление 27 ноября на совещании с президентом Украины сделал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщается на сайте ОП. Уточняется, что Владимир Зеленский собрал на традиционное селекторное совещание не только чиновников и представителей правоохранительных органов, но и руководителей областных государственных администраций и городских глав.

"Если сейчас не начать соблюдать контроль, то мы получим еще худший результат за две недели", – добавил Степанов.

Министр отметил, что система здравоохранения сейчас работает лучше, чем в начале распространения коронавируса, однако в любой стране возможности медицины ограничены в случае большого наплыва больных. Если в некоторых областях пока заполнены 40-60% коек, то с нынешней динамикой очень скоро мест не будет.

Он указал на то, что за последний месяц ситуация с COVID-19 в стране значительно ухудшилась: если на конец мая фиксировалось 300-400 лабораторно подтвержденных случаев заражения в сутки, то сейчас – 900-1000. Количество тех, кого госпитализируют, возросло втрое.

Основная причина этого, как сказал Степанов, – пренебрежение правилами карантина. В частности, сверхлимитные перевозки людей в общественном транспорте, пренебрежение средствами индивидуальной защиты, несоблюдение социальной дистанции.

Глава МОЗ добавил: примером того, что легкомысленное отношение к правилам приводит к стремительному распространению коронавируса, является Одесская область.

Напомним, по состоянию на утро 27 июня в Украине официально подтверждены 42 065 случаев коронавирусной инфекции. Из них 948 были обнаружены за прошедшие сутки.

Статистика по COVID-19 в Украине. СНБО

Топ-5 регионов с наибольшим количеством больных. СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина вовремя ввела карантин, чтобы выиграть время у пандемии COVID-19, однако сейчас ситуация понятна и ее "отпустили".