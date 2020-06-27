Степанов заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Украине: мест в больницах не будет
Если стремительный рост статистики по COVID-19 в Украине продолжится, задействовать к борьбе с новой инфекцией придется больницы не только второй, но и третьей волны.
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Такое заявление 27 ноября на совещании с президентом Украины сделал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщается на сайте ОП. Уточняется, что Владимир Зеленский собрал на традиционное селекторное совещание не только чиновников и представителей правоохранительных органов, но и руководителей областных государственных администраций и городских глав.
"Если сейчас не начать соблюдать контроль, то мы получим еще худший результат за две недели", – добавил Степанов.
Министр отметил, что система здравоохранения сейчас работает лучше, чем в начале распространения коронавируса, однако в любой стране возможности медицины ограничены в случае большого наплыва больных. Если в некоторых областях пока заполнены 40-60% коек, то с нынешней динамикой очень скоро мест не будет.
Он указал на то, что за последний месяц ситуация с COVID-19 в стране значительно ухудшилась: если на конец мая фиксировалось 300-400 лабораторно подтвержденных случаев заражения в сутки, то сейчас – 900-1000. Количество тех, кого госпитализируют, возросло втрое.
Основная причина этого, как сказал Степанов, – пренебрежение правилами карантина. В частности, сверхлимитные перевозки людей в общественном транспорте, пренебрежение средствами индивидуальной защиты, несоблюдение социальной дистанции.
Глава МОЗ добавил: примером того, что легкомысленное отношение к правилам приводит к стремительному распространению коронавируса, является Одесская область.
Напомним, по состоянию на утро 27 июня в Украине официально подтверждены 42 065 случаев коронавирусной инфекции. Из них 948 были обнаружены за прошедшие сутки.
Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина вовремя ввела карантин, чтобы выиграть время у пандемии COVID-19, однако сейчас ситуация понятна и ее "отпустили".