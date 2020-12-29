В Украине за сутки от коронавируса умерли более 230 человек
По состоянию на утро вторника, 29 декабря, в Украине официально подтверждено 1 037 362 случая коронавирусной инфекции. Из них 6988 – обнаружено за прошедшие сутки, что на 2,6 тысячи больше, чем за день до этого.
От COVID-19 в стране умер уже 18 081 человек (+232 за сутки), а 681 835 пациентов (+16 106 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях.
Проведено тестирований за сутки – 43 585 (в частности методом ПЦР – 25 965, методом ИФА – 17 620).
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев – 109 008 случаев;
Винницкая область – 22 078 случаев;
Волынская область – 32 626 случаев;
Днепропетровская область – 57 632 случая;
Донецкая область – 35 562 случая;
Житомирская область – 38 554 случая;
Закарпатская область – 27 974 случая;
Запорожская область – 52 689 случаев;
Ивано-Франковская область – 42 949 случаев;
Киевская область – 57 912 случаев;
Кировоградская область – 8248 случаев;
Луганская область – 10 054 случая;
Львовская область – 60 560 случаев;
Николаевская область – 30 300 случаев;
Одесская область – 69 863 случая;
Полтавская область – 35 487 случаев;
Ривненская область – 40 459 случаев;
Сумская область – 40 170 случаев;
Тернопольская область – 33 622 случая;
Харьковская область – 68 395 случаев;
Херсонская область – 17 327 случаев;
Хмельницкая область – 38 471 случай;
Черкасская область – 38 302 случая;
Черновицкая область – 39 662 случая;
Черниговская область – 29 458 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в стране занято 41,7% мест в больницах, предназначенных для больных коронавирусом.