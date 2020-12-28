В Украине еще больше снизилось число новых больных COVID-19

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
8,0 т.
Коронавирус в Украине

По состоянию на утро понедельника, 28 декабря, в Украине официально подтверждено 1 030 374 случая коронавирусной инфекции. Из них 4 385 – обнаружено за прошедшие сутки, что на 1,7 тысячи меньше, чем за день до этого.

От COVID-19 в стране умерли уже 17 849 человек (+75 за сутки), а 665 729 пациентов (+7 191 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях.

Проведено тестирований за сутки – 15 332 (в частности методом ПЦР – 12 225, методом ИФА – 3 107).

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев – 108055 случаев;

  • Винницкая область – 22008 случаев;

  • Волынская область – 32537 случаев;

  • Днепропетровская область – 57196 случаев;

  • Донецкая область – 35188 случаев;

  • Житомирская область – 38545 случаев;

  • Закарпатская область – 27879 случаев;

  • Запорожская область – 52175 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 42894 случая;

  • Киевская область – 57614 случаев;

  • Кировоградская область – 8234 случая;

  • Луганская область – 10013 случаев;

  • Львовская область – 60005 случаев;

  • Николаевская область – 29878 случаев;

  • Одесская область – 69134 случая;

  • Полтавская область – 34843 случая;

  • Ривненская область – 40332 случая;

  • Сумская область – 40129 случаев;

  • Тернопольская область – 33540 случаев;

  • Харьковская область – 67991 случай;

  • Херсонская область – 17193 случая;

  • Хмельницкая область – 38408 случаев;

  • Черкасская область – 37856 случаев;

  • Черновицкая область – 39515 случаев;

  • Черниговская область – 29212 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Заразились 4,3 тысячи украинцев за сутки.
Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская рассказала, что Украина находится в одном положении со странами Африки относительно сроков получения вакцины от коронавируса.

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