В Украине еще больше снизилось число новых больных COVID-19

По состоянию на утро понедельника, 28 декабря, в Украине официально подтверждено 1 030 374 случая коронавирусной инфекции. Из них 4 385 – обнаружено за прошедшие сутки, что на 1,7 тысячи меньше, чем за день до этого.

От COVID-19 в стране умерли уже 17 849 человек (+75 за сутки), а 665 729 пациентов (+7 191 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях.

Проведено тестирований за сутки – 15 332 (в частности методом ПЦР – 12 225, методом ИФА – 3 107).

г. Киев – 108055 случаев;

Винницкая область – 22008 случаев;

Волынская область – 32537 случаев;

Днепропетровская область – 57196 случаев;

Донецкая область – 35188 случаев;

Житомирская область – 38545 случаев;

Закарпатская область – 27879 случаев;

Запорожская область – 52175 случаев;

Ивано-Франковская область – 42894 случая;

Киевская область – 57614 случаев;

Кировоградская область – 8234 случая;

Луганская область – 10013 случаев;

Львовская область – 60005 случаев;

Николаевская область – 29878 случаев;

Одесская область – 69134 случая;

Полтавская область – 34843 случая;

Ривненская область – 40332 случая;

Сумская область – 40129 случаев;

Тернопольская область – 33540 случаев;

Харьковская область – 67991 случай;

Херсонская область – 17193 случая;

Хмельницкая область – 38408 случаев;

Черкасская область – 37856 случаев;

Черновицкая область – 39515 случаев;

Черниговская область – 29212 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская рассказала, что Украина находится в одном положении со странами Африки относительно сроков получения вакцины от коронавируса.