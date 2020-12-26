В Украине снизилось количество больных COVID-19 за сутки
По состоянию на утро субботы, 26 декабря, в Украине официально подтверждено 1 019 876 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7 709 – обнаружено за прошедшие сутки, что на 3,3 тысячи меньше, чем за день до этого.
От COVID-19 в стране умерли уже 17 702 человека (+121 за сутки), а 651 917 пациентов (+5 145 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.
Проведено тестирований за сутки – 31 482 (в частности, методом ПЦР – 24 621, методом ИФА – 6 861).
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев – 106 486 случаев;
Винницкая область – 21 858 случаев;
Волынская область – 32 300 случаев;
Днепропетровская область – 56 356 случаев;
Донецкая область – 34 586 случаев;
Житомирская область – 38 219 случаев;
Закарпатская область – 27 754 случая;
Запорожская область – 51 250 случаев;
Ивано-Франковская область – 42 725 случаев;
Киевская область – 56 942 случая;
Кировоградская область – 8 205 случаев;
Луганская область – 9 906 случаев;
Львовская область – 59 551 случай;
Николаевская область – 29 117 случаев;
Одесская область – 68 447 случаев;
Полтавская область – 34 341 случай;
Ривненская область – 40 195 случаев;
Сумская область – 39 848 случаев;
Тернопольская область – 33 328 случаев;
Харьковская область – 67 655 случаев;
Херсонская область – 16 917 случаев;
Хмельницкая область – 38 333 случая;
Черкасская область – 37 321 случай;
Черновицкая область – 39 293 случая;
Черниговская область – 28 943 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский считает, что в нашей стране есть люди, которые могут сами купить вакцину от коронавируса. Но, по его словам, восемь миллионов доз вакцины от COVID-19 хватит для того, чтобы бесплатно вакцинировать украинцев.