В Украине снизилось количество больных COVID-19 за сутки

По состоянию на утро субботы, 26 декабря, в Украине официально подтверждено 1 019 876 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7 709 – обнаружено за прошедшие сутки, что на 3,3 тысячи меньше, чем за день до этого.

От COVID-19 в стране умерли уже 17 702 человека (+121 за сутки), а 651 917 пациентов (+5 145 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Львовской (676), Киевской (568), Одесской (513) и Запорожской (445) областях.

Проведено тестирований за сутки – 31 482 (в частности методом ПЦР – 24 621, методом ИФА – 6 861).

г. Киев – 106 486 случаев;

Винницкая область – 21 858 случаев;

Волынская область – 32 300 случаев;

Днепропетровская область – 56 356 случаев;

Донецкая область – 34 586 случаев;

Житомирская область – 38 219 случаев;

Закарпатская область – 27 754 случая;

Запорожская область – 51 250 случаев;

Ивано-Франковская область – 42 725 случаев;

Киевская область – 56 942 случая;

Кировоградская область – 8 205 случаев;

Луганская область – 9 906 случаев;

Львовская область – 59 551 случай;

Николаевская область – 29 117 случаев;

Одесская область – 68 447 случаев;

Полтавская область – 34 341 случай;

Ривненская область – 40 195 случаев;

Сумская область – 39 848 случаев;

Тернопольская область – 33 328 случаев;

Харьковская область – 67 655 случаев;

Херсонская область – 16 917 случаев;

Хмельницкая область – 38 333 случая;

Черкасская область – 37 321 случай;

Черновицкая область – 39 293 случая;

Черниговская область – 28 943 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский считает, что в нашей стране есть люди, которые могут сами купить вакцину от коронавируса. Но, по его словам, восемь миллионов доз вакцины от COVID-19 хватит для того, чтобы бесплатно вакцинировать украинцев.