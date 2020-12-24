По состоянию на утро четверга, 24 декабря, в Украине официально подтверждено 1 001 132 случая коронавирусной инфекции. Из них 11 490 – обнаружено за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 17 395 человек (+223 за сутки), а 631 435 пациентов (+15 775 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях.

Проведено тестирований за сутки – 66 358 (в частности методом ПЦР – 42 132, методом ИФА – 24 226).

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 105 040 случаев;

Винницкая область – 21 490 случаев;

Волынская область – 31 917 случаев;

Днепропетровская область – 55 174 случаи;

Донецкая область – 33 738 случаев;

Житомирская область – 37 468 случаев;

Закарпатская область – 27 543 случая;

Запорожская область – 50 115 случаев;

Ивано-Франковская область – 42 482 случая;

Киевская область – 55 497 случаев;

Кировоградская область – 8 090 случаев;

Луганская область – 9 443 случая;

Львовская область – 58 372 случая;

Николаевская область – 28 351 случай;

Одесская область – 66 971 случай;

Полтавская область – 33 509 случаев;

Ривненская область – 39 634 случая;

Сумская область – 38 923 случая;

Тернопольская область – 32 972 случая;

Харьковская область – 66 788 случаев;

Херсонская область – 16 408 случаев;

Хмельницкая область – 37 600 случаев;

Черкасская область – 36 418 случаев;

Черновицкая область – 38 914 случаев;

Черниговская область – 28 275 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине пересек отметку в 1 млн зараженных. Максим Степанов в Facebook

Скриншот. Максим Степанов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, согласно прогнозу Национальной академии наук Украины, по состоянию на 28 декабря средний суточный прирост заболеваемости коронавирусом в Украине может установиться на уровне 9801 случая. А в начале января ожидается показатель 8871.