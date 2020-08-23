В Украине прибавилось еще почти 2 тысячи зараженных коронавирусом: статистика Минздрава на 23 августа

Вероника Ковбасюк Общество 09:27, 23.08.2020 Обновлено: 09:56, 23.08.2020

По состоянию на утро воскресенья, 23 августа, в Украине официально подтверждено 104958 случаев коронавируса. За минувшие сутки инфекцию обнаружили у 1987 человек.

Выздоровели еще 500 больных украинцев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

"23 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 104 958 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2271 летальный, 52235 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1987 новых случаев. В общем проведено 1416001 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 500 пациентов", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

  • Винницкая область – 3592 случая;

  • Волынская область – 5102 случая;

  • Днепропетровская область – 1966 случаев;

  • Донецкая область – 1234 случая;

  • Житомирская область – 2821 случай;

  • Закарпатская область – 6987 случаев;

  • Запорожская область – 1331 случай;

  • Ивано-Франковская область – 7805 случаев;

  • Кировоградская область – 764 случая;

  • г. Киев – 11814 случаев;

  • Киевская область – 4952 случая;

  • Львовская область – 13111 случаев;

  • Луганская область – 243 случая;

  • Николаевская область – 981 случай;

  • Одесская область – 5909 случаев;

  • Полтавская область – 642 случая;

  • Ривненская область – 8460 случаев;

  • Сумская область – 1165 случаев;

  • Тернопольская область – 4626 случаев;

  • Харьковская область – 7493 случая;

  • Херсонская область – 334 случая;

  • Хмельницкая область – 1946 случаев;

  • Черновицкая область – 8926 случаев;

  • Черкасская область – 1286 случаев;

  • Черниговская область – 1468 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 августа в Центр поступило 1990 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 163809.

По состоянию на утро воскресенья, 23 августа, в Украине официально подтверждено 104958 случаев коронавируса
Скриншот
За минувшие сутки инфекцию обнаружили у 1987 человек
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ написали, что первая в Китае вакцина на основе рекомбинантного белка COVID-19, изготовленная из клеток насекомых, была одобрена для клинических испытаний Национальным управлением медицинских продуктов.

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