В Украине подскочило количество больных COVID-19 за сутки до 8,5 тысяч

По состоянию на утро вторника, 22 декабря, в Украине официально подтверждено 979 506 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 513 – обнаружено за прошедшие сутки, что на 1,9 тысячи больше, чем за день до этого.

От COVID-19 в стране умерли уже 16 897 человек (+232 за сутки), а 600 288пациентов (+14 020 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.

Проведено тестирований за сутки – 46 696 (в частности методом ПЦР – 26 341, методом ИФА – 20 355).

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 102282 случаи;

Винницкая область – 21145 случаев;

Волынская область – 31138 случаев;

Днепропетровская область – 54147 случаев;

Донецкая область – 32760 случаев;

Житомирская область – 36810 случаев;

Закарпатская область – 27303 случая;

Запорожская область – 48454 случая;

Ивано-Франковская область – 42090 случаев;

Киевская область – 54022 случая;

Кировоградская область – 7861 случай;

Луганская область – 8994 случая;

Львовская область – 57401 случай;

Николаевская область – 27479 случаев;

Одесская область – 65503 случая;

Полтавская область – 32506 случаев;

Ривненская область – 38920 случаев;

Сумская область – 38321 случай;

Тернопольская область – 32579 случаев;

Харьковская область – 65652 случая;

Херсонская область – 15973 случая;

Хмельницкая область – 36840 случаев;

Черкасская область – 35413 случаев;

Черновицкая область – 38555 случаев;

Черниговская область – 27358 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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