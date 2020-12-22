В Украине подскочило количество больных COVID-19 за сутки до 8,5 тысяч
По состоянию на утро вторника, 22 декабря, в Украине официально подтверждено 979 506 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 513 – обнаружено за прошедшие сутки, что на 1,9 тысячи больше, чем за день до этого.
От COVID-19 в стране умерли уже 16 897 человек (+232 за сутки), а 600 288пациентов (+14 020 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.
Проведено тестирований за сутки – 46 696 (в частности методом ПЦР – 26 341, методом ИФА – 20 355).Количество заболеваний в регионах:
г. Киев – 102282 случаи;
Винницкая область – 21145 случаев;
Волынская область – 31138 случаев;
Днепропетровская область – 54147 случаев;
Донецкая область – 32760 случаев;
Житомирская область – 36810 случаев;
Закарпатская область – 27303 случая;
Запорожская область – 48454 случая;
Ивано-Франковская область – 42090 случаев;
Киевская область – 54022 случая;
Кировоградская область – 7861 случай;
Луганская область – 8994 случая;
Львовская область – 57401 случай;
Николаевская область – 27479 случаев;
Одесская область – 65503 случая;
Полтавская область – 32506 случаев;
Ривненская область – 38920 случаев;
Сумская область – 38321 случай;
Тернопольская область – 32579 случаев;
Харьковская область – 65652 случая;
Херсонская область – 15973 случая;
Хмельницкая область – 36840 случаев;
Черкасская область – 35413 случаев;
Черновицкая область – 38555 случаев;
Черниговская область – 27358 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ужесточить карантин решили с 8 по 24 января из-за сезонной вспышки гриппа, которая как раз припадает на конец января – начало февраля.
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус мутирует "гораздо медленнее", чем сезонный грипп. Даже несмотря на то, что новая мутация в Великобритании позволяет ему распространяться легче.