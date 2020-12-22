В Украине подскочило количество больных COVID-19 за сутки до 8,5 тысяч

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
4,0 т.
Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 22 декабря, в Украине официально подтверждено 979 506 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 513 – обнаружено за прошедшие сутки, что на 1,9 тысячи больше, чем за день до этого.

От COVID-19 в стране умерли уже 16 897 человек (+232 за сутки), а 600 288пациентов (+14 020 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.

Проведено тестирований за сутки – 46 696 (в частности методом ПЦР – 26 341, методом ИФА – 20 355).

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев – 102282 случаи;

  • Винницкая область – 21145 случаев;

  • Волынская область – 31138 случаев;

  • Днепропетровская область – 54147 случаев;

  • Донецкая область – 32760 случаев;

  • Житомирская область – 36810 случаев;

  • Закарпатская область – 27303 случая;

  • Запорожская область – 48454 случая;

  • Ивано-Франковская область – 42090 случаев;

  • Киевская область – 54022 случая;

  • Кировоградская область – 7861 случай;

  • Луганская область – 8994 случая;

  • Львовская область – 57401 случай;

  • Николаевская область – 27479 случаев;

  • Одесская область – 65503 случая;

  • Полтавская область – 32506 случаев;

  • Ривненская область – 38920 случаев;

  • Сумская область – 38321 случай;

  • Тернопольская область – 32579 случаев;

  • Харьковская область – 65652 случая;

  • Херсонская область – 15973 случая;

  • Хмельницкая область – 36840 случаев;

  • Черкасская область – 35413 случаев;

  • Черновицкая область – 38555 случаев;

  • Черниговская область – 27358 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ужесточить карантин решили с 8 по 24 января из-за сезонной вспышки гриппа, которая как раз припадает на конец января – начало февраля.

  • Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус мутирует "гораздо медленнее", чем сезонный грипп. Даже несмотря на то, что новая мутация в Великобритании позволяет ему распространяться легче.

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