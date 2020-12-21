Минздрав сообщил о 6,5 тыс. больных COVID-19 в Украине за сутки

По состоянию на утро понедельника, 21 декабря, в Украине официально подтверждено 970 993 случая коронавирусной инфекции. Из них 6545 – обнаружено за прошедшие сутки, что на 1,7 тысячи меньше, чем за день до этого.

От COVID-19 в стране умерли уже 16 665 человек (+80 за сутки), а 586 268 пациентов (+5 106 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях.

Проведено тестирований за сутки – 26 839 (в частности методом ПЦР – 22149, методом ИФА – 4690).

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 101123 случая;

Винницкая область – 21035 случаев;

Волынская область – 30773 случая;

Днепропетровская область – 53155 случаев;

Донецкая область – 32513 случаев;

Житомирская область – 36774 случая;

Закарпатская область – 27195 случаев;

Запорожская область – 47789 случаев;

Ивано-Франковская область – 42026 случаев;

Киевская область – 53463 случая;

Кировоградская область – 7817 случаев;

Луганская область – 8900 случаев;

Львовская область – 56953 случая;

Николаевская область – 27017 случаев;

Одесская область – 64589 случаев;

Полтавская область – 31961 случай;

Ривненская область – 38656 случаев;

Сумская область – 38170 случаев;

Тернопольская область – 32498 случаев;

Харьковская область – 65414 случаев;

Херсонская область – 15814 случаев;

Хмельницкая область – 36814 случаев;

Черкасская область – 34945 случаев;

Черновицкая область – 38363 случая;

Черниговская область – 27236 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Распространение коронавируса в Украине. Максим Степанов в Facebook

Скриншот. Максим Степанов в Facebook

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