Минздрав сообщил о 6,5 тыс. больных COVID-19 в Украине за сутки
По состоянию на утро понедельника, 21 декабря, в Украине официально подтверждено 970 993 случая коронавирусной инфекции. Из них 6545 – обнаружено за прошедшие сутки, что на 1,7 тысячи меньше, чем за день до этого.
От COVID-19 в стране умерли уже 16 665 человек (+80 за сутки), а 586 268 пациентов (+5 106 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях.
Проведено тестирований за сутки – 26 839 (в частности методом ПЦР – 22149, методом ИФА – 4690).
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев – 101123 случая;
Винницкая область – 21035 случаев;
Волынская область – 30773 случая;
Днепропетровская область – 53155 случаев;
Донецкая область – 32513 случаев;
Житомирская область – 36774 случая;
Закарпатская область – 27195 случаев;
Запорожская область – 47789 случаев;
Ивано-Франковская область – 42026 случаев;
Киевская область – 53463 случая;
Кировоградская область – 7817 случаев;
Луганская область – 8900 случаев;
Львовская область – 56953 случая;
Николаевская область – 27017 случаев;
Одесская область – 64589 случаев;
Полтавская область – 31961 случай;
Ривненская область – 38656 случаев;
Сумская область – 38170 случаев;
Тернопольская область – 32498 случаев;
Харьковская область – 65414 случаев;
Херсонская область – 15814 случаев;
Хмельницкая область – 36814 случаев;
Черкасская область – 34945 случаев;
Черновицкая область – 38363 случая;
Черниговская область – 27236 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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