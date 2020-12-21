Минздрав сообщил о 6,5 тыс. больных COVID-19 в Украине за сутки

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
9,1 т.
Коронавирус в Украине

По состоянию на утро понедельника, 21 декабря, в Украине официально подтверждено 970 993 случая коронавирусной инфекции. Из них 6545 – обнаружено за прошедшие сутки, что на 1,7 тысячи меньше, чем за день до этого.

От COVID-19 в стране умерли уже 16 665 человек (+80 за сутки), а 586 268 пациентов (+5 106 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях.

Проведено тестирований за сутки – 26 839 (в частности методом ПЦР – 22149, методом ИФА – 4690).

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев – 101123 случая;

  • Винницкая область – 21035 случаев;

  • Волынская область – 30773 случая;

  • Днепропетровская область – 53155 случаев;

  • Донецкая область – 32513 случаев;

  • Житомирская область – 36774 случая;

  • Закарпатская область – 27195 случаев;

  • Запорожская область – 47789 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 42026 случаев;

  • Киевская область – 53463 случая;

  • Кировоградская область – 7817 случаев;

  • Луганская область – 8900 случаев;

  • Львовская область – 56953 случая;

  • Николаевская область – 27017 случаев;

  • Одесская область – 64589 случаев;

  • Полтавская область – 31961 случай;

  • Ривненская область – 38656 случаев;

  • Сумская область – 38170 случаев;

  • Тернопольская область – 32498 случаев;

  • Харьковская область – 65414 случаев;

  • Херсонская область – 15814 случаев;

  • Хмельницкая область – 36814 случаев;

  • Черкасская область – 34945 случаев;

  • Черновицкая область – 38363 случая;

  • Черниговская область – 27236 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Распространение коронавируса в Украине.
Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Британии заявили о новом типе коронавируса Sars-Cov-2, который может быть на 70% более заразным. "Мутант" B.1.1.7 способен поставить разработку вакцины против COVID-19 под угрозу.

УкраинаКоронавирусМинистерство здравоохраненияМаксим Степанов