В Украине количество больных коронавирусом за сутки подскочило до 12 тысяч
По состоянию на утро четверга, 17 декабря, в Украине официально подтвержден 931 751 случай коронавирусной инфекции. Из них 12 047– обнаружено за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 15 996 человек (+252 за сутки), а 548 356 пациентов (+12 939 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.
Проведено тестирований за сутки – 65 561 (в частности методом ПЦР – 41 733, методом ИФА – 23 828).
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев – 96672 случая;
Винницкая область – 20319 случаев;
Волынская область – 29390 случаев;
Днепропетровская область – 50894 случая;
Донецкая область – 30896 случаев;
Житомирская область – 35157 случаев;
Закарпатская область – 26685 случаев;
Запорожская область – 44693 случая;
Ивано-Франковская область – 41356 случаев;
Киевская область – 50666 случаев;
Кировоградская область – 7515 случаев;
Луганская область – 8359 случаев;
Львовская область – 55291 случай;
Николаевская область – 25287 случаев;
Одесская область – 61038 случаев;
Полтавская область – 30783 случая;
Ривненская область – 37417 случаев;
Сумская область – 36599 случаев;
Тернопольская область – 31874 случая;
Харьковская область – 63732 случая;
Херсонская область – 14858 случаев;
Хмельницкая область – 35632 случаи;
Черкасская область – 33254 случая;
Черновицкая область – 37467 случаев;
Черниговская область – 25917 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, количество заболевших коронавирусом уменьшается не только в Украине, но и во многих странах Европейского Союза. Это означает, что большинство стран прошли пик, который был, и Украина – не исключение, рассказал врач Роман Родына.