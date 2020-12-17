В Украине количество больных коронавирусом за сутки подскочило до 12 тысяч

По состоянию на утро четверга, 17 декабря, в Украине официально подтвержден 931 751 случай коронавирусной инфекции. Из них 12 047– обнаружено за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 15 996 человек (+252 за сутки), а 548 356 пациентов (+12 939 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.

Проведено тестирований за сутки – 65 561 (в частности методом ПЦР – 41 733, методом ИФА – 23 828).

г. Киев – 96672 случая;

Винницкая область – 20319 случаев;

Волынская область – 29390 случаев;

Днепропетровская область – 50894 случая;

Донецкая область – 30896 случаев;

Житомирская область – 35157 случаев;

Закарпатская область – 26685 случаев;

Запорожская область – 44693 случая;

Ивано-Франковская область – 41356 случаев;

Киевская область – 50666 случаев;

Кировоградская область – 7515 случаев;

Луганская область – 8359 случаев;

Львовская область – 55291 случай;

Николаевская область – 25287 случаев;

Одесская область – 61038 случаев;

Полтавская область – 30783 случая;

Ривненская область – 37417 случаев;

Сумская область – 36599 случаев;

Тернопольская область – 31874 случая;

Харьковская область – 63732 случая;

Херсонская область – 14858 случаев;

Хмельницкая область – 35632 случаи;

Черкасская область – 33254 случая;

Черновицкая область – 37467 случаев;

Черниговская область – 25917 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, количество заболевших коронавирусом уменьшается не только в Украине, но и во многих странах Европейского Союза. Это означает, что большинство стран прошли пик, который был, и Украина – не исключение, рассказал врач Роман Родына.