В Украине количество больных коронавирусом за сутки снова выросло до 10 тысяч

Карина Бондаренко Общество 08:16, 16.12.2020 Обновлено: 11:02, 16.12.2020

По состоянию на утро среды, 16 декабря, в Украине официально подтверждено 919 704 случаев коронавирусной инфекции. Из них 10 622 – обнаружено за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 15 744 человека (+264 за сутки), а 535 417 пациентов (+12 549 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (1858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.

Проведено тестирований за сутки – 63 445 (в частности методом ПЦР – 40 740, методом ИФА – 22 705).

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев – 95160 случаев;

  • Винницкая область – 20093 случая;

  • Волынская область – 28923 случая;

  • Днепропетровская область – 50316 случаев;

  • Донецкая область – 30466 случаев;

  • Житомирская область – 34611 случаев;

  • Закарпатская область – 26432 случая;

  • Запорожская область – 43835 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 41082 случая;

  • Киевская область – 50040 случаев;

  • Кировоградская область – 7375 случаев;

  • Луганская область – 8166 случаев;

  • Львовская область – 54833 случая;

  • Николаевская область – 24749 случаев;

  • Одесская область – 59974 случая;

  • Полтавская область – 30466 случаев;

  • Ривненская область – 36974 случая;

  • Сумская область – 36251 случай;

  • Тернопольская область – 31581 случай;

  • Харьковская область – 63178 случаев;

  • Херсонская область – 14643 случая;

  • Хмельницкая область – 35157 случаев;

  • Черкасская область – 32803 случая;

  • Черновицкая область – 37266 случаев;

  • Черниговская область – 25330 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Распространение коронавируса в Украине.
Максим Степанов в Facebook
Скриншот.
Максим Степанов в Facebook

Также на брифинге Степанов отметил, что первая партия бесплатной вакцины в рамках механизма COVAX должна поступить в Украину в конце первого или во втором квартале 2021 года. В то же время препараты, которые будут закупаться государством напрямую у производителей, могут стать доступными уже в феврале.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в Украине существенно уменьшилось количество людей, которые обращаются для проведения тестирования при наличии признаков COVID-19. Из-за этого Минздрав решил изменить алгоритм проверки.

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