В Украине количество больных коронавирусом за сутки снова выросло до 10 тысяч
По состоянию на утро среды, 16 декабря, в Украине официально подтверждено 919 704 случаев коронавирусной инфекции. Из них 10 622 – обнаружено за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 15 744 человека (+264 за сутки), а 535 417 пациентов (+12 549 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (1858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.
Проведено тестирований за сутки – 63 445 (в частности методом ПЦР – 40 740, методом ИФА – 22 705).
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев – 95160 случаев;
Винницкая область – 20093 случая;
Волынская область – 28923 случая;
Днепропетровская область – 50316 случаев;
Донецкая область – 30466 случаев;
Житомирская область – 34611 случаев;
Закарпатская область – 26432 случая;
Запорожская область – 43835 случаев;
Ивано-Франковская область – 41082 случая;
Киевская область – 50040 случаев;
Кировоградская область – 7375 случаев;
Луганская область – 8166 случаев;
Львовская область – 54833 случая;
Николаевская область – 24749 случаев;
Одесская область – 59974 случая;
Полтавская область – 30466 случаев;
Ривненская область – 36974 случая;
Сумская область – 36251 случай;
Тернопольская область – 31581 случай;
Харьковская область – 63178 случаев;
Херсонская область – 14643 случая;
Хмельницкая область – 35157 случаев;
Черкасская область – 32803 случая;
Черновицкая область – 37266 случаев;
Черниговская область – 25330 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Также на брифинге Степанов отметил, что первая партия бесплатной вакцины в рамках механизма COVAX должна поступить в Украину в конце первого или во втором квартале 2021 года. В то же время препараты, которые будут закупаться государством напрямую у производителей, могут стать доступными уже в феврале.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в Украине существенно уменьшилось количество людей, которые обращаются для проведения тестирования при наличии признаков COVID-19. Из-за этого Минздрав решил изменить алгоритм проверки.