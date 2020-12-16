В Украине количество больных коронавирусом за сутки снова поднялось до 10 тысяч

По состоянию на утро среды, 16 декабря, в Украине официально подтверждены 919 704 случаев коронавирусной инфекции. Из них 10 622 – обнаружено за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 15 744 человека (+264 за сутки), а 535 417 пациентов (+12 549 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.

Проведено тестирований за сутки – 63 445 (в частности методом ПЦР – 40 740, методом ИФА – 22 705).

г. Киев – 95160 случаев;

Винницкая область – 20093 случая;

Волынская область – 28923 случая;

Днепропетровская область – 50316 случаев;

Донецкая область – 30466 случаев;

Житомирская область – 34611 случаев;

Закарпатская область – 26432 случая;

Запорожская область – 43835 случаев;

Ивано-Франковская область – 41082 случая;

Киевская область – 50040 случаев;

Кировоградская область – 7375 случаев;

Луганская область – 8166 случаев;

Львовская область – 54833 случая;

Николаевская область – 24749 случаев;

Одесская область – 59974 случая;

Полтавская область – 30466 случаев;

Ривненская область – 36974 случая;

Сумская область – 36251 случай;

Тернопольская область – 31581 случай;

Харьковская область – 63178 случаев;

Херсонская область – 14643 случая;

Хмельницкая область – 35157 случаев;

Черкасская область – 32803 случая;

Черновицкая область – 37266 случаев;

Черниговская область – 25330 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине существенно уменьшилось количество людей, которые обращаются для проведения тестирования при наличии признаков COVID-19. Из-за этого Минздрав решил изменить алгоритм проверки.